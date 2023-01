Lockwood & Co, cosa aspettarsi dalla nuova serie fantasy di Netflix

Netflix sta per lanciare una nuova serie fantasy che potrebbe entrare a pieno titolo tra le nuove serie, appartenenti a questo genere, più amate dal pubblico. Si tratta di Lockwood and Co, un teen dalle sfumature del giallo con toni di fantasy che trasporta in un mondo infestato dai fantasmi dove adolescenti con poteri paranormali cercano di lottare contro mostri per salvare il mondo. Questo titolo, a prima vista molto intrigante, è pronto a debuttare su Netflix e accaparrarsi una buona fetta di pubblico ma sarà davvero così? Intanto cerchiamo di capire cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova serie fantasy della piattaforma di streaming e quando uscirà.

Di cosa parla Lockwood & Co su Netflix

In un mondo infestato dai fantasmi in cui potenti aziende impiegano adolescenti con poteri paranormali per lottare contro il soprannaturale, solo una società opera senza la supervisione degli adulti: Lockwood & Co. Gestita da Anthony Lockwood, un giovane imprenditore ribelle tormentato dal suo misterioso passato, dal suo geniale ma eccentrico braccio destro George e da una nuova arrivata di nome Lucy dotata di incredibili poteri, questo trio anticonformista sta per svelare un agghiacciante mistero che cambierà il corso della storia.

Quando esce Lockwood & Co su Netflix

I nuovi episodi di Lockwood & Co debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming il 24 gennaio 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.