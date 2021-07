Loki 2 si fa: l'annuncio nascosto nel finale della prima stagione

Sarà uno scherzo del Dio degli Inganni? Sembrerebbe proprio di no. La serie tv Loki, di cui è uscita oggi su Disney+ l'ultima puntata della prima stagione, è stata ufficialmente rinnovata per la stagione 2.

Nessun comunicato stampa, nessun video con Tom Hiddleston che spiega che il mercoledì sarà il nuovo venerdì anche in Loki 2, nessuna intervista a qualche magazine statunitense. Eppure è così: Loki 2 ci sarà, senza ombra di dubbio.

Loki 2 ci sarà: ecco perché

Mentre la prima serie tv della Fase 4 del MCU - WandaVision - rimarrà una stagione unica, o così è convinta l'attrice Elizabeth Olsen, Loki è stata rinnovata prima ancora che la stagione uno finisse.

O meglio: tecnicamente Loki è stata rinnovata per una seconda stagione proprio al termine dell'ultimo episodio uscito oggi. L'annuncio ufficiale, infatti, si legge roprio nei titoli di coda del sesto episodio distribuito nelle scorse ore e intitolato "Per tutti i tempi. Per sempre" (in originale For All Time. Always).

"Loki tornerà nella stagione 2" è il messaggio che compare nei credits finali (e che conviene sempre non skippare con troppa fretta). Evidentemente, dalle parti della Marvel erano certi del successo della prima stagione, che infatti è stato travolgente.

Quanto alla data di uscita della seconda stagione, ovviamente al momento non ci sono informazioni disponibili.