Loki è il primo personaggio bisessuale dell'universo Marvel. La regista: «ne sono felice»

Nel vivo del Pride Month, il mese dedicato alle celebrazioni per la diversità sessuale, il personaggio di Loki, interpretato da Tom Hiddelston nell'omonima serie per Disney+ ha dichiarato la sua bisessualità. L'annuncio è avvenuto nel terzo episodio della serie dedicata al dio dell'inganno asgardiano e per i fan del fumetto non è stata una novità, in quanto era già arrivata la conerma della suo essere gender fluid in un trailer uscito diverse settimane fa su Twitter.

POV: You've just arrived at the TVA ? Marvel Studios' #Loki starts streaming Wednesday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/fhP2pWvOz5 — Loki (@LokiOfficial) June 6, 2021

Ora è ufficiale che Loki è bisessuale e fluido e per l'universo Marvel si tratta della prima volta. A tal proposito, la regista della serie Kate Herron ha commentato con emozione l'annuncio definendosi felice che questa diversità di genere sia finalmente parte anche del canone MCU.

La rivelazione della bisessualità di Loki

L'annuncio sulla bisessualità d Loki è avvenuto nel terzo capitolo della serie in cui il dio, dopo il furto del Tesseract, si ritrova nei guai con la TVA, l'organizzazione che monitora le linee temporali e viaggia nel tempo insieme alla sua versione femminile, Sylvie (la Lady Locky, di cui l'attrice Sophie Di Martino è volto). Durante un discorso tra i due, viene fuori il discorso dell'amore e, Sylvie dice di avere una relazione a distanza con un postino. Loki, di risposta alla domanda di Sylvie sulla sua situazione sentimentale risponde in modo da far capire che nel suo passato ci sono stati interessi sia femminili che maschili. Questo dialogo si conferma come il primo esempio di bisessualità nell'universo Marvel che, dopo aver notato una mancanza di gender diversity sta già lavorando a un nuovo film, Eternals, dove il supereroe protagonista, Phastos, sarà apertamente gay e interpretato da Brian Tyree Henry.