Loki, Disney+ cambia la data di uscita della nuova serie tv Marvel. E Tom Hiddleston spiega perché in un video

Ai cambiamenti nelle date di uscita di film e serie tv siamo ormai abituati: a causa della pandemia, quasi tutte le produzioni televisive e cinematografiche hanno dovuto subire ritardi e slittamenti. Decisamente più insolito è invece un'uscita anticipata: è il caso di Loki, la terza serie tv Marvel in questa fase 4 iniziata con WandaVision e proseguita con The Falcon and The Winter Soldier.

A marzo, come avevamo riportato, Disney aveva annunciato che la serie tv Loki sarebbe uscita l'11 giugno: di venerdì, com'è ormai tradizione su Disney+. Invece, un po' a sorpresa, è arrivata la comunicazione dello spostamento della data di uscita, anticipata di due giorni a mercoledì 9 giugno.

Ed è curioso notare che il cambio di data per il release di Loki sia stato comunicato poco dopo il trailer con cui i Marvel Studios hanno annunciato le uscite (ma solo mese e anno) dei nuovi film del MCU Fase 4 che vedremo fino al 2023, iniziando con Black Widow, il film con Scarlett Johansson che uscirà a luglio nei cinema e in streaming su Disney+ (con accesso VIP a pagamento).

Il protagonista di Loki spiega il motivo dell'uscita anticipata

Tom Hiddleston, che torna a vestire i panni del Dio dell'Inganno, ha spiegato in un breve video, dal taglio decisamente ironico, la ragione per cui l'uscita di Loki è stata ancitipata. E no, non si tratta di un altro trucco del suo personaggio: Hiddleston, infatti, se la cava con la battuta "i mercoledì sono i nuovi venerdì".

Ecco il video

Le anticipazioni sulla serie tv Loki, dal 9 giugno su Disney+

E a proposito di anticipare, ecco di cosa parlerà la serie tv Loki, come comunicato da Disney: "Loki segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore".

Per maggiori informazioni sulla trama e per ripassare la storia del personaggio di Loki, vi rimandiamo invece al nostro approfondimento.