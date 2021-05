Il riassunto completo sulla storia di Loki... fatto da Loki in trenta secondi

Il "problema" con i film e le serie tv della Marvel è che ci sono sempre, e sempre più, tantissime cose da ricordare sulle storie dei singoli personaggi. Ci si può perdere un pezzo, un dettaglio che magari si rivela poi decisivo per comprendere le vicende successive.

Ma questo non succederà con Loki, la serie tv che uscirà (in anticipo) su Disney+ mercoledì 9 giugno, e che sarà appunto incentrata sul personaggio del Dio dell'inganno. Ebbene, in occasione dell’imminente debutto su Disney+, il protagonista Tom Hiddleston (che già aveva spiegato con ironia il motivo dell'uscita anticipata) ha regalato ai fan quella che in gergo si chiama "featurette", ovvero un filmato che anticipa l'uscita della nuova produzione con qualche spiegazione in più su quello che vedremo, da parte del regista o di un protagonista.

Il recap del personaggio di Loki fatto da Tom Hiddleston

In questo caso, Hiddleston ha realizzato un breve riassunto di 30 secondi (uno appena più lungo lo avevamo fatto qui a marzo) della storia di Loki all’interno del Marvel Cinematic Universe. Ecco il video, e di seguito la trascrizione del testo recitato dall'attore, con le indicazioni dei film a cui vengono fatti riferimenti.

"La mia nuova serie, Loki, presto sarà su Disney+, e per prepararvi vi faccio il riassunto in soli 30 secondi.

THOR

Mio padre, Odino, dice che mio fratello Thor sarà re. Sono invidioso. Poi non è il mio vero papà. Quindi faccio uccidere Odino dal mio vero padre, ma poi lo salvo. Thor si arrabbia e litighiamo. Vado sulla Terra.

THE AVENGERS

Rubo il Tesseract dallo S.H.I.E.L.D. e aiuto i Chitauri a invadere la Terra, gli Avengers li fermano e vado in prigione finché Thor non ha bisogno di me contro gli Elfi Oscuri.

THOR: THE DARK WORLD

Improvvisamente divento re, ma tutti pensano che io sia Odino

THOR: RAGNAROK

Spunta nostra sorella Hela. Il team Thor-Loki unisce le forze. La battiamo.

AVENGERS: INFINITY WAR

Poi arriva Thanos. Non lo battiamo e muoio. Thanos distrugge metà dell'universo.

AVENGERS: ENDGAME

Gli Avengers tornano indietro nel tempo per fermarlo dando a una versione precedente di me l'opportunità per prendere il Tesseract. Thanos viene sconfitto e di punto in bianco ricevo un'offerta di lavoro da un gruppo che si fa chiamare TVA. E questo è tutto"

Il cast della serie tv Loki

Loki segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore.