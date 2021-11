Fedez svela i nomi dei comici di LOL 2: ecco chi sono

Come un fulmine a ciel sereno, su Instagram Fedez ha annunciato oggi, venerdì 12 novembre, la lista dei concorrenti della seconda stagione di LOL: chi ride è fuori.

L'anteprima di Fedez, confermato conduttore di LOL 2, è arrivata con una story su Instagram dello stesso cantante-showman, in cui ha appunto annunciato l'uscita del cast. Dopo mesi di ipotesi, teorie, appelli e soprattutto grande attesa, finalmente arriva quindi l'elenco ufficiale di chi parteciperà alla nuova edizione dello show in cui dieci persone chiuse in una casa devono far ridere gli avversari e contemporaneamente evitare di fare anche solo il minimo sorriso per non essere eliminati, dopo una prima ammonizione.

Le sagome dei concorrenti anticipate da Prime Video: le ipotesi

Su Instagram l'account ufficiale di Amazon Prime Video Italia ha condiviso sempre su Instagram un post con le sagome e alcuni indizi-caratteristiche dei dieci nuovi concorrenti.

Il primo (skill: mimetismo estremo; mossa speciale: performance) dovrebbe essere un riferimento a Virginia Raffaele; il secondo (sarcasmo tagliente; rieducation) a Corrado Guzzanti, fratello di Caterina partecipante a Lol 1; il terzo (spontaneità disarmante; vocalizzo) alla comica e cantante Diana Del Bufalo; il quarto (randomicità totale; neologismi) a Maccio Capatonda; il quinto (risata contagiosissima; cinismo) potrebbe essere a sopresa l'ex conduttrice di Lol1 Mara Maionchi (invece sarà Maria Di Biase); il sesto (illusionismo artigianale; esperimenti) al Mago Forrest; il settimo (acrobazie familiari; sodalizio) ad Alice Mangione della Pozzolis Family; l'ottavo (mimica folgorante; sodalizio) a Gianmarco Pozzoli della Pozzolis Family; il nono (autoironia irresistibile; melodramma) e il decimo (transmutazione miracolosa; parabola fotonica) sono di difficile interpretazione.

La lista ufficiale dei concorrenti di LOL 2

Di seguito i nomi svelati da Fedez in diretta Instagram alle ore 13, che a parte Maionchi confermano le anticipazioni. Prima Fedez ha annunciato che a condurre LOL 2 con lui ci sarà Frank Matano, conduttore amatissimo di LOL 1, che in pratica prende il posto di Mara Maionchi.

1) (mimetismo estremo; mossa speciale: performance) Virginia Raffaele

2) (illusionismo artigianale; esperimenti) Mago Forrest

3) (autoironia irresistibile; melodramma) Tess Masazza

4) (randomicità totale; neologismi) Maccio Capatonda

5) (acrobazie familiari; sodalizio) Alice Mangione della Pozzolis Family

6) (spontaneità disarmante; vocalizzo) Diana Del Bufalo

7) (mimica folgorante; sodalizio) Gianmarco Pozzoli della Pozzolis Family

8) (sarcasmo tagliente; rieducation) Corrado Guzzanti

9) (transmutazione miracolosa; parabola fotonica) Max Angioni (ex Italia's got talent)

10) (risata contagiosissima; cinismo) Maria Di Biase del duo comico Nuzzo-Di Biase