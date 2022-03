La vera differenza tra LOL 1 e LOL 2 (non è la guerra)

È finito LOL 2, ma le lacrime sul volto degli spettatori non sono (e come potrebbero...) di tristezza per la fine della seconda stagione di LOL: chi ride è fuori. Eppure, nonostante le risate, c'è un'ombra che aleggia sullo show di Prime Video, o meglio più che un'ombra è un rumore di fondo, che ripete ancora e ancora la frase "l'anno scorso era più divertente".

È davvero così? Impossibile dirlo con certezza. Quello che possiamo dire, però, è che innegabilmente ci sono molte differenze tra LOL 1 e questa nuova seconda edizione. In ogni senso.

Il differente successo di LOL 1 e LOL 2

Partiamo dall'accoglienza: l'anno scorso LOL aveva letteralmente travolto l'Italia. Noi, che avevamo avuto la fortuna di vedere i primi episodi in anteprima, avevamo avvertito i nostri lettori che quella novità in uscita su Prime Video avrebbe fatto ridere, ma in cuor nostro non eravamo certi che a tutti LOL sarebbe piaciuto come era piaciuto a noi.

Finì che per settimane non si parlava quasi d'altro. Sui social, al lavoro, con gli amici, in famiglia, ovunque era una continua citazione dei momenti più divertenti, delle gag di Elio, delle stupidaggini di Frank, degli sketch di Ciro, e come dimenticare i numeri di Lillo...

Quest'anno, il successo - inutile girarci intorno - è stato sensibilmente inferiore rispetto alla prima edizione. E del resto, come si potrebbe "non parlare d'altro" quando è in corso una guerra che ci tocca da vicino come quella in Ucraina? Ma è solo questa la differenza: secondo noi no.

Perché LOL 1 "era più divertente"?

Certo, un conflitto in corso in Europa non ci fa essere esattamente spensierati, ma secondo molti non è quello il punto. "LOL 1 faceva proprio più ridere" è una frase che avrete sentito dire, o che avete pensato e detto anche voi.

E in effetti, è naturale che il divertimento "ingenuo" della prima edizione, quando non sapevamo cosa aspettarci, non si possa riprodurre così, con un tocco, semplicemente sostituendo i dieci comici concorrenti.

Ma non è neanche vero, a nostro avviso, che i comici dello scorso anno fossero in senso assoluto migliori di quelli di quest'anno. Senza offesa per gli altri, ma anche solo Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, Maccio Capatonda e il Mago Forest valgono tutto il prezzo del biglietto di quest'annno.

La vera, sostanziale differenza tra le due edizioni

E allora, se non è per la guerra, e non è per lo svanire dell'effetto novità, e non è neanche per una presunta inferiorità del nuovo cast, perché così tante persone hanno questa sensazione non diciamo di delusione ma comunque di nostalgia?

A nostro giudizio, per un motivo molto preciso. Avete notato che nalla "casa" di LOL 2 campeggiavano insegne al neon con scritte come "ehi ehi ehi" "so' Lillo" e altre ancora? Ecco, la differenza è lì, nei tormentoni.

Pintus con il suo "hai cagato?", Elio con il suo "ma saranno caz.. miei?!", Lillo con quasi tutto quello che ha fatto... Hanno creato tormentoni, semplici e immediatamente riconoscibili. Frasi che abbiamo fatto nostre, che abbiamo ripetuto per scherzo e a volte anche seriamente, con il "Mignot***e pazzo" di Michela Giraud abbiamo persino cantato...

In questa edizione che tormentoni vi vengono in mente? A noi nessuno, a parte forse la battuta su Saturno contro di Guzzanti. Ma anche quello non è un vero tormentone, non è una frase che possiamo dire a un collega o a un amico per ridere insieme.

I comici di quest'anno ci hanno fatto ridere tantissimo, secondo noi non meno di quelli dell'anno scorso (qui i momenti più divertenti), soprattutto grazie ai quattro che abbiamo nominato. Ma, probabilmente senza accorgersene, non ci hanno lasciato citazioni brevi da ripetere in giro, ed è per questo che molti hanno la sensazione che in LOL 2 sia mancato qualcosa.

Ci toccherà imparare la nuova versione della canzone di Guzzanti-Venditti, o comprare il libro "Come imparare a camminare in pochi semplici passi" di Mimmo editore. I più arditi arriveranno a chiamare Stinc i loro cagnolini, o a indossare una cravatta al contrario. L'importante è che ci sia LOL 3, il prima possibile.

Ah, se siete arrivati qui cercando il nome del vincitore ci sono due possibilità: o siete masochisti o volete spoilerare il finale a qualche amico. In entrambi i casi, non saremo certo noi ad aiutarvi.

Voto: 8.5