LOL 2, i momenti più divertenti delle prime quattro puntate uscite oggi su Prime Video

È arrivato. Atteso quasi come un Festival di Sanremo, su Prime Video è arrivato LOL: chi ride è fuori stagione 2, con le prime 4 puntate su 6 (gli episodi finali arriveranno giovedì 3 marzo). In un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, ridere sembra quasi irrispettoso, ma è anche vero che un paio d'ore di risate fanno bene al cuore.

E allora ecco i migliori momenti della prima parte di LOL 2, con i video che già fanno il giro della rete.

Mago Forest e le ceneri della nonna di Virginia Raffaele

"Alle nonne piacciono le caramelle"

Virginia Raffaele - Abramovic e Corrado Guzzanti

"Scopa!"

Questa scena con la Virginia Raffaele e Corrado Guzzanti vi prego #LOL2 #lol2it pic.twitter.com/Vv7HmEX832 — ????????? (@Tapiano77) February 24, 2022

Maccio Capatonda si trova davanti Posaman

"L'hanno fatto benissimo!"

Maccio dirige il riscaldamento di gruppo

Maccio: "Caduto il microfono..."

Tutti gli altri: "Caduto il microfono..."

La foto della pubblicità per occhiali di Forest

"Ditemi voi cosa c'è da ridere"

In Russia e Ucraina c'è la guerra, noi in Italia nel mentre: pic.twitter.com/X9nHMbQPx9 — Sil ???? waiting for MOM?? (@_caprgers) February 24, 2022

Guzzanti vs Posaman

Guzzanti: "Posaman mostraci le uscite di emergenza"

Magnifica cameo di #Posaman dedicato a tutti gli assistenti di volo #lol2it pic.twitter.com/38cBiRZqj0 — Miquele (@miquelefe) February 24, 2022

Il mental coach di Corrado Guzzanti

"Devi essere positivo!"

La cravatta al contrario di Forest

O "la cravatta attaccata non al collo"

#LOL2 #lol2it le uscite di Forrest sono le più demenziali ma fanno morire ???? pic.twitter.com/0JqKR6ovge — kekka :) (@booker186910) February 24, 2022

Virginia Raffaele e la coreografia hot

Forse non fa ridere ma è uno dei video più ripresi su Twitter

#FreeMaxAngioni

Non ci sono (al momento) video in rete che testimonino le violenze a cui è stato sottoposto il povero Max Angioni (e non ci riferiamo al bacio di Diana Del Bufalo), a cui va tutta la nostra solidarietà, con la speranza che abbia la vendetta che merita soprattutto con il Mago Forest.