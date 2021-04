È ufficiale, LOL 2 si fa: Amazon conferma le indiscrezioni

La notizia ufficiale arriva a rasserenare un week end di fine aprile: la seconda stagione di LOL: chi ride è fuori si farà. A confermarlo è Amazon Prime Video con un breve annuncio sui propri canali social: "Nuovi comici torneranno a fare di tutto per non ridere... la stagione 2 di #LOLItalia è stata confermata! Stay tuned" è il testo della comunicazione.

Già nelle scorse settimane avevamo previsto che sicuramente Prime avrebbe rinnovato per una nuova stagione lo show comico che in pochi giorni è diventato lo spettacolo più seguito e amato del 2021 (e avevamo previsto anche questo). Poi, tre giorni fa, era arrivata l'indiscrezione di Dagospia, che scriveva: "Lol-Chi ride fuori, il primo vero successo mediatico (non quantificabile numericamente) di Prime Video, avrà una seconda stagione".

E ora la conferma ufficiale che scatena i fan, già pronti a fare i propri pronostici per il toto nomi di LOL 2.

Quando uscirà LOL 2

Anche in questo caso, eravamo stati facili profeti: alla fine, una volta messo insieme il cast, un format come LOL non necessità di produzioni particolarmente lunghe e complicate per essere messo in piedi. E anche in questo caso, sulla stessa lunghezza d'onda le indiscrezioni di Dagospia: "Stando alle nostre fonti le registrazioni prenderanno il via tra maggio e giugno, si accorciano dunque i tempi per proporre una nuova stagione in autunno ".

Quasi certo, quindi, che la data di uscita di LOL 2 sarà nel 2021, presumibilmente tra la fine dell'estate e il prossimo autunno.

Chi ci sarà in LOL 2

Noi abbiamo fatto i nostri nomi, ma erano più che altro dei consigli non richiesti a Prime. Secondo Dagospia, alla conduzione c'è la conferma di Fedez e Mara Maionchi. Per ciò che concerne i comici, noi ci permettiamo di scommettere su un nome: quello di Nino Frassica, che una settimana fa aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook questa foto in cui si diceva disponibile a fare LOL 2, con tanto di tag a Prime Video altamente sospetto, a patto di poter partecipare con la mscherina (e quindi di nascondere il suo sorriso... furbetto Nino!).

Vedremo se anche in questo caso avremo azzeccato il pronostico. E chissà se Prime ci darà ascolto anche sulla nostra proposta di un LOL riservato agli ex calciatori.

Lunedì 26 aprile l'aftershow su YouTube con i comici di LOL 1

A stretto giro è arrivata anche la conferma dell'ufficio stampa, che ha rivelato un altro succoso dettaglio: l'aftershow su YouTube di lunedì 26 aprile con i comici della prima edizione.

"Per celebrare il successo del comedy show Amazon Original, i protagonisti della prima edizione Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna, con Mara Maionchi e Fedez, parteciperanno al LOL-Aftershow, un appuntamento da non perdere che sarà disponibile sul canale YouTube di Prime Video Italia, lunedì 26 aprile, dalle ore 12" si legge nella nota diffusa da Prime