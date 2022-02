A che ora escono le due puntate finali di "LOL: chi ride è fuori" stagione 2

LOL: chi ride è fuori ha conquistato di nuovo gli spettatori: grande successo, nonostante il clima non proprio festoso, per LOL 2, la serie comica di Amazon Prime Video in cui dieci comici sono chiusi in una casa per sei ore con il divieto assoluto di ridere, pena l'ammonizione prima e l'espulsione poi.

Se avete già visto (e magari rivisto) le prime quattro puntate dello show condotto da Fedez e Frank Matano e state cercando informazioni sull'uscita degli ultimi due episodi, siete nel posto giusto.

LOL 2: situazione eliminati e ammoniti dopo le prime 4 puntate

Ricordiamo che al termine delle prime quattro puntate (rivedi i momenti migliori), dei dieci comici che hanno iniziato la sfida ne è stata espulsa solo una, ovvero Alice Mangione dei Pozzoli's (e in effetti a causa del marito Gianmarco che le ha passato il nastro adesivo con cui lei si è legata la faccia per resistere allo sketch di Corrado Guzzanti).

Per il resto, sono già ammoniti tutti gli altri comici (Gianmarco Pozzoli, Max Angioni, Tess Masazza, Diana Del Bufalo, Maria De Biase, Virginia Raffaele, Mago Forest, Corrado Guzzanti), tranne uno, Maccio Capatonda.

Quando escono le puntate finali di LOL 2

La data di uscita degli episodi 5 e 6 di LOL 2 è giovedì 3 marzo. Ma se non potete resistere fino alla sera (o al pomeriggio) di quel giorno, allora forse vi interessa sapere se le puntate finali saranno disponibili su Prime Video già nella notte tra mercoledì e giovedì.

Ebbene, Amazon non ha comunicato ufficialmente un'orario di uscita dei nuovi episodi di LOL 2, ma dal fatto che i primi quattro sono usciti poco dopo la mezzanotte del 24 febbraio si può evincere che anche il gran finale dello show Amazon Original uscirà dopo la mezzanotte di giovedì 3 marzo, così da soddisfare chi vuole andare a letto con un sorriso stampato sul volto...