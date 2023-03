LOL 3, chi sono i 10 comici che partecipano allo show Prime Video

A uso e consumo di chi vuole arrivare preparato alla visione della terza stagione di LOL: chi ride è fuori, le cui prime 4 puntate su 6 sono uscite oggi 9 marzo, abbiamo stilato questa presentazione dei dieci comici che si sfidano nello show Prime Video ancora una volta condotto da Fedez, con il supporto di Frank Matano e la partecipazione di Maccio Capatonda come disturbatore. Alcuni sono famosissimi, altri meno, ma un ripasso non fa mai male...

Herbert Ballerina

Il suo vero nome è Luigi Luciano, ed è noto al grande pubblico per la sua partecipazione ai mitici trailer del disturbatore di LOL 3 nonché vincitore di LOL 2, Maccio Capatonda.

Dalla radio alla tv e al cinema, negli anni Ballerina ha recitato in diversi film e partecipato a numerosi show televisivi, tra cui Le Iene, Colorado e il PrimaFestival di Sanremo.

Fabio Balsamo

È il terzo membro dei The Jackal a partecipare a LOL, dopo Ciro (vincitore) e Fru (primo eliminato) nella prima edizione. Come gli altri membri del collettivo social napoletano, anche Fabio è comparso in diversi show negli ultimi anni, tra cui la serie tv Netflix Generazione 56k e il film uscito su Prime Video Falla girare.

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu

Ovvero, più semplicemente, Luca e Paolo, il duo comico genovese che da tanti anni ci diverte in tv, dalla conduzione di Le Iene e Quelli che il calcio fino alla ormai leggendaria serie tv Camera Cafè (al momento disponibile in streaming su Prime Video). Per loro due, non servono altre presentazioni.

Cristiano Caccamo

Attore "puro" e figlio d'arte (il padre Michele è un poeta), ottenne il primo ruolo da protagonista nel film Cenere del 2014. Da allora è comparso in diversi film e fiction come Che Dio ci aiuti e Don Matteo, mentre per il pubblico di Prime Video il suo volto può risultare familiare: ha infatti partecipato al primo Celebrity Hunted con Diana Del Bufalo (la quale ha anche partecipato a LOL 2) e alla recente serie Sono Lillo, in cui era il fratello del protagonista.

Paolo Cevoli

La sua fama è principalmente legata al personaggio dell'assessore romagnolo Palmiro Cangini, portato tante volte sul palco di Zelig. Quello che il pubblico non sa è che però la principale professione di Cevoli è quella di consulente nel settore della ristorazione, ambito in cui Cevoli, laureato in giurisprudenza, è esperto da tutta la vita, essendo cresciuto nell'albergo di famiglia e avendo poi prima gestito il Grand Hotel di Rimini e poi aperto un proprio locale, dove fu notato da Gino e Michele che ne lanciarono la carriera di comico.

Marta Filippi

Forse il nome meno noto tra i concorrenti di quest'anno, la dottoressa in archeologia Marta Filippi ha iniziato la sua carriera nello spettacolo come doppiatrice in serie tv come Le terrificanti avventure di Sabrina, Sex Education e Unorthodox. Ha recitato in C'era una volta il crimine e ha condotto Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino.

Inoltre, è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove con il suo account La casa di Marta si diverte a prendere in giro i personaggi tipici romani, in particolare di Roma Nord.

Nino Frassica

Dai tempi di Indietro Tutta, è da decenni che Nino Frassica fa scompisciare l'Italia. E di fatto è il nume tutelare di questa edizione di LOL, un'autorità riconosciutagli anche dagli altri concorrenti. E per questo sarebbe offensivo spiegare chi è il grandissimo Nino.

Brenda Lodigiani

Anche lei, come Marta Filippi, non è forse notissima al grande pubblico, ma il suo curriculum nel mondo dello spettacolo fa paura. Innanzitutto perché è allo stesso tempo ballerina, attrice, imitatrice e conduttrice (sia tv che radio). E poi perché è stata davvero ovunque in tv, da Rai a MTV, da Mediaset a Sky e a Deejay TV.

Non solo: ha anche fatto parte di Camera Cafè (e con Luca e Paolo ha anche recitato nel film Un fidanzato per mia moglie), e collabora ai video social de Il milanese imbruttito (e ha anche recitato nei film de Il Terzo Segreto di Satira).

Marina Massironi

E chiudiamo con un altro nome che non ha bisogno di grandi presentazioni. La grande Marina Massironi la conosciamo tutti dai tempi di Quelli che il calcio, dove affiancava Aldo Giovanni e Giacomo (con quest'ultimo è stata anche sposata in precedenza).

Nel 2000 ha vinto il David di Donatello e il Nastro d'argento per il film Pane e tulipani, e nella sua lunga carriera ha dimostrato di avere nelle sue corde non solo ruoli comici. Ma temiamo (per gli altri) che basti un suo occhio chiuso stile Natolia dei bulgari per far ridere chiunque.