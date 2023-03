I video dei momenti più divertenti di LOL 3

I primi quattro episodi di LOL 3 sono usciti giovedì 9 marzo, e per vedere il finale di questa nuova stagione ci tocca aspettare fino a giovedì 16 marzo. Se nel frattempo volete rivivere i migliori momenti delle prime puntate, eccovi accontentati.

Tra i protagonisti più in forma dei dieci comici in gara, finora non si può non includere Nino Frassica, anche se come dice Frank Matano "è il peggior nemico di sé stesso". Al fianco del Maestro, poi, si sono segnalati soprattutto i "giovani" (si fa per dire) Fabio Balsamo ed Herbert Ballerina, i più bravi a far ridere restando totalmente seri. In particolare, il momento che ci è piaciuto più di tutti è la seduta di psicanalisi di Fabio. Ma riviviamo insieme le scene più divertenti di LOL 3.

Frank Matano che fa Fedez

Con tanto di "scucchia", anche se a Citylife non si porta.

X: "Frank Matano vestito da Fedez non è reale, non può ferirti"

Frano Matano vestito da Fedez:#LOL3pic.twitter.com/JIXTdtMXM6 — sara?? daisy jones era (@exileuphoria) March 9, 2023

Il cinghiale di Fabio Balsamo

E la reazione di Cristiano Caccamo...

Tra il cinghiale e il “sembrate pazzi” di Nino non posso farcela HAHAHA#LOL3 pic.twitter.com/fJ7zdy7KB5 — ?????? • ???³ / ???? ? (@luvHermes) March 9, 2023

E il cinghiale con soffietto al cuore

O con la tosse, a seconda.

Il "secondo uccello" di Herbert Ballerina

Marta Filippi, impegnata a raccontare la sua storia con il figlio del fornaio, resta spiazzata

QUESTO è IL MIO SECONDO UCCELLO ??????????? #LOL3

ora possiamo dire che LoL è incominciato pic.twitter.com/J359AM6YRb — kekka :) (@booker186910) March 9, 2023

I quiz di Nino Frassica

In particolare la lista "Trova l'errore" che fa ridere tutti, compreso lui stesso.

Il silenzio assassino dello psicologo Fabio

E qui, Caccamo capitola

Herbert respinge Marta

E mostra la foto dei suoi quattro figli: Carlo, Carla, Parsin e Philo (di Carnival Row?)

Le tre cose importanti della vita

Le dice Nino Frassica.

Il momento disco

E Fabio arriva con la versione natalizia

"Apriti Cesare"

In quanti ricordavano questa battuta di Frassica dai tempi di Indietro tutta?

L'ingresso della banda

E il musicista col tamburo che cade (lo ha fatto apposta? Secondo noi no).

Herbert in Edward mani di pane

"Batti un cinque cereali"

Luca e Paolo nelle gemelle (non) di Shining

E le barzellette del milanese col farmacista ligure e di Jack lo squartatore e il nipotino

Riposaman di Maccio Capatonda

Il seguito di Posaman che "non fa un ca..o come Lillo, ma lo fa meglio"

Il supereroe di Herbert: Bar Man

E il suo aiutante, Asciuga Man

Luca Argentato

Chiudiamo con un'altra genialata di Herbert Ballerina