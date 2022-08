Perché Lost Ollie è una delle serie Netflix più attese di agosto

Un giocattolo smarrito cerca la strada di casa. Lost Ollie, dopo The Sandman, è il titolo Netflix più atteso di agosto. Perchè? I motivi sono diversi. In primis questa nuova miniserie in quattro parti non rientra in un unico genere ma spazia tra l'animazione e il live action e già questo ibrido è affascinante, poi c'è il fatto che dietro questo progetto ci sono alcuni dei nomi più importanti del piccolo e grande schermo, basta pensare alla presenza di Shawn Levy, Emily Morris e Josh Barry di Stranger Things tra i produttori esecutivi, o Shannon Tindle, designer di Coraline e sceneggiatore di Kubo e Two Things come adattatore della serie e, infine, c'è da considerare il fatto che questa storia è tratta dal romanzo Ollie e i giocattoli dimenticati, uno dei libri più apprezzati della letteratura per ragazzi scritto dal rinomato autore e illustratore William Joyce.

Di cosa parla Lost Ollie

Lost Ollie narra l'epica avventura di un giocattolo smarrito che affronta con coraggio le mille insidie dell'infanzia, girando in lungo e in largo per la campagna per ritrovare il bambino che lo ha perduto e la storia di un bambino che ha perso ben più del suo migliore amico. Questo racconto commovente fa leva sui ricordi dell'infanzia, richiamando alla mente quegli incontri speciali di molto tempo fa che hanno cambiato per sempre la nostra vita.

Chi c'è nel cast di Lost Ollie

Gina Rodriguez (Jane the Virgin, Carmen Sandiego) vestirà i panni di Sharon, la mamma di Billy, una donna adorabile e amorevole che ispira suo figlio con la sua creatività e immaginazione. Sharon passa molto tempo con suo figlio e vuole insegnargli come essere felice da adulto.

Jake Johnson (Spider-Man: Into the Spider-Verse, Jurassic World) sarà James, il padre di Billy, un uomo stressato e sempre a lavoro che cerca di prendersi cura di suo figlio e sua moglie.

Kesler Talbot (Deliver by Christmas) sarà Billy, un ragazzino super creativo e dalla vivida immaginazione che ha un fortissimo legame con Ollie, il suo peluches a forma di coniglio fatto a mano da sua madre e con cui vive innumerevoli e magiche avventure. Quando Ollie si perderà, Billy farà di tutto per ritrovarlo.

Quando esce Lost Ollie su Netflix

I quattro episodi della miniserie Lost Ollie debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 24 agosto 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.