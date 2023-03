Lost, è in arrivo un documentario sull'iconica serie di J.J. Abrams

È ufficiale, è in arrivo un film su Lost, la leggendaria serie tv sul gruppo di superstiti a un incidente aereo costretti a sopravvivere su un'isola deserta creata da J.J. Abrams. A quasi vent'anni dal suo debutto in tv, nel 2004, Lost, la serie che ha rivoluzionato il mondo seriale a livello internazionale diventando un vero e proprio fenomeno e, forse, la serie più bella mai fatta finora, torna sullo schermo per raccontare i suoi segreti e i suoi retroscena con un documentario tutto dedicato a questo enorme successo del canale americano ABC. E i fan della serie non potrebbero essere più felici considerando che, questo titolo ha letteralmente cambiato la vita delle persone tenendole incollate allo schermo e facendole emozionare forse come nessun'altra serie abbia mai fatto finora.

Questa serie, che ha cambiato il modo di raccontare storie in tv e ancora oggi ispira le nuove produzioni seriali, si prepara a diventare la protagonista di un nuovo documentario dal titolo Getting Lost che punta a racchiudere l'esperienza della serie per i nostalgici e grandi fan di questo titolo ma anche per far scoprire il mondo di Lost alla generazione z.

Cosa sappiamo su Getting Lost, il film sulla serie di J.J. Abrams

Diretto da Taylor Morden (The Last Blockbuster), Getting Lost coprirà ogni aspetto della serie di J.J. Abrams, dal suo storico inizio di produzione - nel 2004 Lost deteneva il titolo di episodio pilota più costoso mai realizzato in tv - al modo in cui i fan hanno risposto alla storia creando forum, teorie ed esami approfonditi degli episodi. Il documentario non rinuncerà a parlare del contraccolpo degli episodi finali della serie, che ancora oggi fa arrabbiare i fan.

"Lost è stata una serie che ha significato molto per tante persone, me compreso - ha dichiarato Morden -. È arrivato in un periodo in cui tutti noi ci riunivamo ancora intorno alla tv di settimana in settimana per scoprire cosa sarebbe successo dopo. Voglio fare un film che celebri l'impatto che lo show ha avuto sul panorama della cultura pop, esamini i passi falsi e forse riveli il vero significato di Lost. Che lo si ami o lo si odi, Lost è stato uno show fondamentale e ha aperto la strada alla nuova era d'oro della televisione che tutti noi oggi conosciamo e amiamo".

Qual è la storia di Lost

Lost è stata una serie creata nel 2004 da J.J. Abram (allora già padre di Alias e Felicity) andata in onda sulla ABC, e in Italia su Rai 2, dal 2004 al 2010 con un totale di 114 episodi. La serie racconta la storia di un gruppo di persone che sopravvivono a un incidente aereo su un'isola misteriosa e si ritrovano a fare i conti con indizi e presenze misteriose. L'isola, infatti, presentava eventi bizzarri e sempre nuovi personaggi in grado di ribaltare, ogni volta, le teorie dei fan. Il cast comprendeva Evangeline Lilly, Dominic Monaghan, Matthew Fox, Jorge Garcia, Harold Perrineau, Josh Holloway, Michelle Rodriguez, Daniel Dae Kim, Terry O'Quinn, Michael Emerson e molti altri.

La serie è stata creata e prodotta da Damon Lindelof, Jeffrey Lieber e J.J. Abrams. Gli episodi sono stati scritti principalmente da Lindelof, Carlton Cuse (Locke & Key), Adam Horowitz (Once Upon a Time) ed Elizabeth Sarnoff (Barry).

Quando uscirà Getting Lost

Per ora non ci sono ancora informazioni sulla data di uscita di Getting Lost ma possiamo immaginare di poter vedere il documentario finito nel 2024.