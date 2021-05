Love, Death + Robots 2 arriva su Netflix. Cosa aspettarsi da questa stagione e perché guardarla

Sta per tornare su Netflix Love Death + Robots, la serie antologica della piattaforma di straming che racconta in ogni episodio storie animate di generi diversi che vanno dalla fantascienza all'horror fino a passare per la commedia. Ogni racconto tratta i temi dell'amore, della morte e della tecnologica robotica con un taglio innovativo e coinvolgente. Dopo il successo della prima stagione, questo nuovo capitolo della serie ideata da Tim Miller, che vuole un po' seguire le orme (a modo suo) della notissima Black Mirror, debutterà su Netflix il14 maggio con 8 episodi inediti.

Love Death + Robots volume 2 sarà un balzo nel futuro mantenendo sempre le radici affondate nel passato. Per la seconda stagione Miller è affiancato da Jennifer Yuh Nelson come responsabile della supervisione alla regia. La regista premio Oscar vanta un'esperienza pluriennale nel campo dell'animazione che include la regia di Kung Fu Panda 2 e 3. Insieme hanno fatto leva sul talento diversificato di registi di animazione brillanti da tutto il mondo per mescolare stili e storie che vanno dalla commedia violenta alla filosofia esistenziale. "Identificare i registi più adatti a raccontare ciascuna storia è un puzzle di stile difficile da risolvere", commenta Jennifer Yuh Nelson.

Love, Death + Robots 2: tutti i cortometraggi della nuova stagione

Pop Squad

(15 minuti)

Diretto da: Jennifer Yuh Nelson

Animazione: Blur Studio

Sceneggiatura: Paolo Bacigalupi

In un futuro in cui le risorse sono controllate dai ricchi, la "prole non registrata" è vietato dallo Stato. Un agente di polizia incaricato di far rispettare il controllo della popolazione affronterà una crisi di coscienza e...

Life Hutch

(10 minuti)

Diretto da: Alex Beaty

Animazione: Blur Studio

Sceneggiatura: Harlan Ellison

Quando la sua nave viene danneggiata in battaglia, un pilota da combattimento (Michael B. Jordan) si schianta su

un pianeta desolato. Fortunatamente c'è un rifugio automatizzato in superficie che può usare per rifugiarsi fino all'arrivo dei soccorsi ... se riesce a sopravvivere così a lungo.

Ice

(10 minuti)

Diretto da: Robert Valley

Animazione: Passion Pictures

Sceneggiatura: Rich Larson

In un futuro in cui molti esseri umani vengono potenziati con una forza straordinaria e resistenza altri vengono lasciati non modificati e questo conflitto di classe determinerà una spaccatura tra due fratelli che mettono a rischio la loro vita durante una pericolosa corsa attraverso il mare ghiacciato del loro mondo di colonia.

The Tall Grass

(8 minuti)

Diretto da: Simon Otto

Animazione: Axis Animation

Sceneggiatura: Joe Lansdale

Quando un treno fa una fermata imprevista in mezzo al nulla, un viaggiatore solitario è attirato nei campi circostanti da luci vaganti ed eteree. Ma la sua curiosità può rivelarsi mortale quando scopre la fonte infernale dell'illuminazione.

Automated Customer Service

(10 minuti)

Diretto da: Meat Dept (Kevin Dan Ver Meiren, David Nicolas, Laurent Nicolas)

Animazione: Atoll Studio

Sceneggiatura: John Scalzi

Alcuni cittadini anziani hanno la fortuna di godersi i loro anni d'oro nelle future comunità ad alta tecnologia. Perseguono il rilassamento e la spiritualità soddisfazione, ogni loro esigenza è stata presa in considerazione ... finché i loro servi robotici non decidono di uccidere.

All Through the House

(4 minuti)

Diratto da: Elliot Dear

Animazione: Blink Industries

Sceneggiatura: Joachim Heijndermans

La vigilia di Natale, una giovane ragazza e il suo fratellino giacciono svegli, troppo eccitati per dormire. Quando un tintinnio di campane annuncia l'arrivo di San Nicola, si precipitano al piano di sotto sperando di vederlo ... ma trova qualcosa di molto meno allegro di loro previsto.

The Drowned Giant

(10 minuti)

Diretto da: Tim Miller

Animazione: Blur Studio

Sceneggiatura: J.G. Ballard

Quando un corpo nudo alto duecento piedi si lava a riva fuori da una piccola pesca villaggio, la folla si raduna per assistere allo spettacolo. Uno scienziato locale documenta il file, il leviatano si arrende alla natura mentre il miracoloso diventa prima mondano e poi completamente dimenticato.

Snow in the Desert

(15 minuti)

Diretto da: Leon Berelle, Dominique Boidin, Remi Kozyra, Maxime Luere

Animazione: Unit Image

Sceneggiatura: Neal Asher

Su un pianeta arido e bruciato ai margini della civiltà galattica, un albino senza età chiamato "Snow" è braccato da un assortimento di assassini assoldati. Ma dopo un bellissimo sconosciuto di nome Hirald gli salva la vita, lei gli rivela i suoi piani per lui, ma mantiene alcuni suoi segreti.

Love, Death + Robots 2: il trailer

Love, Death + Robots 2: il poster ufficiale