"Love, Victor": il trailer della seconda stagione al debutto su Disney+

Disney+ ha diffuso oggi il trailer ufficiale di Love, Victor 2, seconda stagione della serie tv spinoff del film del 2018 Love, Simon (titolo italiano Tuo, Simon). Love, Victor aveva fatto il suo debutto in Italia a febbraio con il lancio di Star, mentre negli USA era già stata trasmessa da Hulu.

Così, a pochi mesi dall'uscita delle prime puntate e nel mese dell'orgoglio lgbtq+, ecco arrivare sempre sulla sezione per adulti di Disney+ la seconda stagione di Love, Victor.

Prima di vedere il trailer, può essere utile un ripasso della prima stagione.

Love, Victor: breve ripasso della prima stagione

Victor è uno studente della Creekwood High School che inizia ad affrontare il viaggio alla scoperta di se stesso, mentre affronta delle difficoltà in famiglia, si adatta a una nuova città ed esplora il proprio orientamento sessuale.

Quando tutto sembra troppo, si mette in contatto con Simon perché lo aiuti ad affrontare gli alti e bassi del liceo, e alla fine Victor trova la forza per dichiarare la propria omosessualità.

Di cosa parla Love, Victor 2

La seconda stagione riprende con Victor, ormai uscito allo scoperto, che inizia il suo terzo anno alla Creekwood High. Tuttavia, l’aver fatto coming out lo porta ad affrontare nuove sfide nella sua vita: la famiglia che fa fatica ad accettare la sua rivelazione, l'ex ragazza, Mia (Rachel Naomi Hilson), con il cuore spezzato e le difficoltà di essere un atleta apertamente gay - il tutto mentre affronta con entusiasmo la sua nuova relazione con Benji (George Sear).

Il cast di Love, Victor 2

La serie è interpretata da Michael Cimino, Ana Ortiz, James Martinez, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, Rachel Naomi Hilson, Bebe Wood, George Sear, Anthony Turpel e Mason Gooding. Gli sceneggiatori originali del film Tuo, Simon, Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, sono gli executive producer insieme a Brian Tanen, Jason Ensler, Isaac Klausner, Marty Bowen, Adam Fishbach, Wyck Godfrey, Pouya Shahbazian e Adam Londy.

Il trailer ufficiale di Love, Victor 2

È questo, nella versione originale con sottotitoli in italiano

Quando esce la nuova stagione di Love, Victor

Come anticipato nelle scorse settimane, Love, Victor 2 uscirà in streaming su Star, all'interno di Disney+, venerdì 18 giugno.

Curiosità su Michael Cimino, protagonista di Love, Victor

Ci sono due cose da dire su Michael Cimino, 21enne attore interprete di Victor. La prima è che, nonostante il nome, non ha nessun legame di parentela con il regista Michael Cimino (morto nel 2016), che nel 1980 diresse il film I cancelli del cielo i cui scarsi incassi portarono al collasso della casa di produzione cinematografica United Artists.

La seconda curiosità è invece relativa al fatto che Cimino nella vita privata non sia gay. Per interpretare al meglio il personaggio di Victor, Cimino ha detto di aver chiesto aiuto a un suo cugino gay. Inoltre, pur dichiarandosi etero, Cimino ha detto di non voler "essere etichettato in un modo definitivo, nel caso tra dieci anni dovessi scoprirmi bisessuale o gay".