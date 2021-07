Lucifer 6: svelate le prime immagini del gran finale e c'è un ritorno inaspettato

Torniamo a parlare di una delle serie più attese di questa stagione televisiva, un successo a livello mondiale e una storia in grado di tenere incollato allo schermo chinque. Ci riferiamo a Lucifer, la serie Netflix con Tom Ellis nei panni del diavolo più famoso di tutti i tempi che sta per tornare con la sesta e ultima stagione. Tutti si stanno chiedendo come andrà a finire Lucifer dopo 6 stagioni e, oggi, abbiamo i primi indizi su cosa possiamo aspettarci dai nuovi episodi che sembrano voler regalare tante emozioni e un inaspettato quanto desiderato vecchio ritorno agli appassionati di questa storia. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme guardando le prime immagini dal set di Lucifer 6 pubblicate per la prima volta dai canali ufficiali della serie.

Lucifer 6: le prime immagini ufficiali dal set

Lucifer 6: la rivelazione ufficiale del ritorno di Dan

In quest'ultima foto compaiono Amenadiel (interpretato da D.B. Woodside) che sembra essersi davvero unito alla LAPD come aveva mostrato di voler fare nel finale della scorsa stagione e insieme a lui troviamo il detective Dan Espinoza. La sua presenza sul set di Lucifer 6 ha lasciato tutti di stucco in quanto il suo personaggio era deceduto nel corso della quinta stagione, vittima di uno dei piani malefici di Michael, fratello di Lucifer. Ora, però, abbiamo la prova: Dan tornerà nella sesta e ultima stagione di Lucifer anche se non sappiamo ancora in quale modo verrà inserito di nuovo nella trama della serie. Ricordiamoci, infatti, che a stagione 5 era stata scritta per fungere da series finale ma, con il rinnovo inaspetttato del titolo Netflix, non è stato più così (e menomale!). C'è da dire, però, che gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson l'avevano annunciato, dichiarando di aver trovato il modo di far tornare Dan senza sconvolgere la trama della serie.

«Hanno trovato come farmi tornare nella trama in modo intelligente - commenta l'interprete del personaggio Kevin Alejando ai microfoni di TVLine - Non poteva mancare nell'ultima stagione, non volevamo che non ci fosse».

«Quello che è accaduto con il ritorno di Dan - continua Modrovich - è una di quelle cose in cui mentre sei concentrato sul problema trovi improvvisamente una soluzione ancora più divertente e soddisfacente a cui, magari, non avresti pensato mai prima».

Quando esce Lucifer 6 su Netflix

Sarà possibile trovare i nuovi episodi del gran finale di Lucifer sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 10 settembre 2021 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.