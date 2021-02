Lucifer 6: tutto quello che sappiamo finora sulla sesta stagione

Fan di Lucifer questo articolo è per voi! Cosa sappiamo finora sulla sesta stagione della serie Fox, passata poi a Netflix? Prima di tutto che la season 6 sarà anche l'ultima e poi che verrà trasmessa sulla piattaforma di streaming on demand tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. La quinta stagione è stata pubblicata su Netflix per metà nell'agosto del 2020 e si attende l'uscita della seconda parte, le cui riprese sono state concluse, nei primi mesi del 2021 (una data ufficiale di pubblicazione non è ancora stata dichiarata dalla piattaforma). Per quanto riguarda, invece, Lucifer 6, invece, entriamo più nel dettaglio di come questa stagione, che non doveva neanche esserci, è riuscita a essere riconfermata dalla piattaforma streaming per volere dei fan.

Lucifer 6: tutto l'iter che ha portato alla riconferma della serie

Che la serie è stata rinnovata per una nuova stagione è certo, così come è certo che Lucifer originariamente non aveva previsto l'uscita di un ulteriore capitolo dopo la parte 5 che, infatti, doveva essere l'ultima. I fan, però, dopo l'annuncio di Netflix della fine della serie con la 5 stagione hanno manifestato il loro scontento e avviato petizioni e campagne per far sì che la serie potesse avere un continuo e ce l'hanno fatta. Era infatti l'inizio del 2020 quando iniziarono i primi rumors su una presunta sesta stagione della serie e nel febbraio 2020 gli sceneggiatori Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno firmato per una nuova stagione, appunto la 6.

Nell'aprile 2020, però, c'è stato un ulteriore possibile bloco di stagione a causa del contratto del protagonista della serie, Tom Ellis che sembrava essere terminato per poi, però, venire rinnovato nel maggio dello stesso anno e il 23 giugno 2020 Netflix ha annunciato ufficialmente l'uscita della stagione 6 e il fatto che sarebbe stata l'ultima.