Lucifer 6 sarà "intima ed emotiva" e torna un volto noto (e molto amato). Ecco cosa sappiamo

Nuove notizie in casa Luficer che, in occasione del San Diego Comic-Con@Home sta regalando un bel po' di emozioni ai fan della serie. Dopo aver annunciato a sorpresa la data di uscita dell'ultima stagione della serie Netflix con un video, oggi è stato confermato un grande ritorno nel capitolo conclusivo della serie. Nel panel dedicato alla serie sul diavolo più noto della storia, gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno svelato qualche anticipazione inaspettata, annunciando, a sorpresa, il ritorno di un personaggio tra i più amati della serie. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire di chi si tratta e cosa aspettarci da Lucifer 6.

Lucifer 6: ecco chi tornerà nell'ultima stagione

Sono diversi i personaggi di Lucifer che hanno fatto capolino nel video, pubblicato da Netflix, che ha rivelato la data di uscita degli episodi conclusivi di Lucifer 6. Tra questi l'agente Diggs, interpretato da Matt Corby ma, oltre a lui, a tornare in scena per il gran finale di Lucifer ci saranno anche altri volti familiari della serie tra cui uno dei personaggi più amati apparso in uno degli episodi della serie preferiti dal pubblico. Di chi si tratta? Modrovich e Henderson non hanno ancora rilevato il suo nome ma hanno aggiunto che ci sarà il ritorno anche di un altro personaggio di cui si è parlato nelle scorse stagioni della serie ma che non è mai apparso sullo schermo in carne e ossa. Non si sa chi sia ma in tanti hanno ipotizzato possa trattarsi di Adam. Sarà davvero così?

Una stagione più "intima ed emotiva": il commento degli showrunner di Lucifer 6

L'ultimo atto di Lucifer punterà tutto sull'intimità. È con questo aggettivo, infatti, che i creatori della serie hanno descritto il finale di Luficer 6 parlando di grandi cambiamenti per il Diavolo con il volto di Tom Ellis e diversi "adattamenti" che dovrà subire nei nuovi episodi. Lucifer, infatti, nel finale della quinta stagione era stato scelto per diventare Dio da suo padre e ora dovrà fare i conti con nuove responsabilità e poteri derivati da questo nuovo ruolo.

La stagione 6 di Lucifer ha subito dei cambiamenti a causa del Covid e, da quanto ha dichiarato Modrovich, questo l'ha resa una stagione molto più intima del previsto, elemento di forza per questo gran finale di serie. I creatori della serie, infatti, non hanno voluto peccare di tracotanza volendo fare più del previsto ma hanno scelto di preservare l'autenticità della serie. Sarà proprio l'emotività a farla da padrone nella storyline di Lucifer 6 e siamo sicuri che renderà giustizia alla conclusione di una serie che ha fatto la storia del piccolo schermo.

Nell'ultimo capitolo di Lucifer, inoltre, non macherà quello che è stato definito l'episodio più costoso mai realizzato dalla serie Netflix. E sicuramente ce ne saranno delle belle.