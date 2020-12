Babbo Natale sul set di Lucifer: i fan sperano in un episodio speciale

In attesa di vedere su la seconda parte della quinta stagione, sui social network si continua a parlare di "Lucifer" grazie al post pubblicato su Twitter da Ildy Modrovich, co-showrunner della fortunatissima serie targata Netflix.

Nel post in questione, un misterioso attore vestito da Babbo Natale è seduto nella sua tenda. Un'immagine che ha dato vita alle ipotesi più disparate tra gli estimatori della serie. In molti credono che, a sorpresa, l'immagine anticipi un episodio speciale di "Lucifer" proprio per le festività natalizie. Un'ipotesi avvalorata dal fatto che, in questi giorni, si stanno girande le riprese della sesta e ultima stagione. Una sorpresa natalizia per un incontro più unico che raro tra Babbo Natale e Lucifero. L'episodio speciale natalizio non è però l'unica spiegazione plausibile al post apparso su Twitter.

Just another Christmas 🎄🥰❤️ Happy Holidays, angels!! #luciferBTS pic.twitter.com/zMcBtod51M

— Ildy Modrovich (@Ildymojo) December 10, 2020

L'immagine potrebbe anticipare anche una breve clip girata solo per fare gli auguri a tutti i fan della serie. Da non escludere nemmeno la possibilità di vedere un primo trailer natalizio di un episodio che vedremo solo quando uscirà la sesta stagione. Le speculazioni sono tantissime e, ad alimentarle, è arrivato anche un secondo tweet della Modrovich: "Chi può dire se il vero Babbo Natale stava solo visitando il nostro set con il suo sacco pieno di giocattoli? Noi siamo stati molto buoni quest'anno" ha scritto la co-showrunner accompagnando il messaggio con le emoji di un albero di natale, del solito diavoletto e di un cuore. Gli otto nuovi episodi della quinta stagione di Lucifer erano attesi ormai per il 2021 su Netflix ma questa nuova anticipazione ha letteralmente infuocato le speranze dei fan che ora attendono la sorpresa di fine anno per festeggiare un Natale diabolico insieme a Tom Ellis e a tutto il cast della serie.