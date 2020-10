Lucifer, la settima stagione non si farà: parola di Tom Ellis

«È stato un enorme viaggio emotivo e non penso voler continuare. So di non volerlo. Principalmente perché voglio sapere che stiamo finendo e poi perché mi sono divertito moltissimo. Penso che sia giusto dare alla serie un finale appropriato».

Tom Ellis mette la parola fine all'avventura di "Lucifer", una delle serie Netflix più viste degli ultimi anni. La sesta stagione sarà l'ultima. L'attore protagonista ne ha parlato durante il podcast di Rob Benedict e Rochard Speight Jr. "Kings of Con: The Podcast". Arrivato alla quarta stagione, l'emittente Fox aveva deciso di cancellarlo dando vita a una vera e propria ondata di proteste in Rete con i fan che si erano uniti sui social media e con gli hashtag "#SaveLucifer" e "#PickUpLucifer" hanno convinto Netflix ad acquistare i diritti per continuare la saga. Dopo il successo riscosso, Netflix aveva già annunciato che la sesta stagione sarebbe stata l'ultima provocando però una nuova mobilitazione da parte dei fan per non interrompere la fiction. Le parole di Ellis però sembrano aver messo la parola fine all'avventura di "Lucifer". La star della serie ha spiegato in un secondo momento le sue parole: «Non voglio che Lucifer continui oltre la sesta stagione principalmente perché voglio sapere che stiamo finendo e ora abbiamo un finale adatto per lo show». Per molti fan dell'attore e della serie questo sarà comprensibile, ma deludente. Tuttavia, resta da sapere come finirà la sesta stagione su Netflix. Nel frattempo vedremo prossimamente una nuova versione di Lucifero, interpretato da Michael Sheen, nel prossimo adattamento Dc Comics di 'The Sandman', sempre su Netflix , che avrà come protagonista l'attore James McAvoy.