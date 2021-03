Luckiest Girl Alive è il nuovo thriller Netflix con Mila Kunis: tutto quello che sappiamo finora

Netflix è alle prese con la realizzazione di un nuovo thriller di alto profilo! Stiamo parlando di Luckiest Girl Alive il nuovo e promettente prodotto Netflix con protagonista la straordinaria Mila Kunis. Il film sarà l'adattamento per grande schermo del romanzo omonimo della scrittrice Jessica Knoll che sarà anche sceneggiatrice del film. A prendere in mano le redini della regia c'è Mike Barker, già noto per il suo lavoro di esecutore produttivo e director nella serie Hulu The Handmaid's Tale e regista anche dell'attesissimo adatamento Netflix di The Sandman di Neil Gailman. Barker ha lavorato anche in serie di successo come Fargo, Outlander e Broadchurch. Il film sarà prodotto, inoltre, da Bruna Papandrea e Jeanne Snow per Made Up Series e da Erik Feig e Lucy Kitada per Picturestart(The Hunger Games e La La Land).

Di cosa parla il nuovo film Netflix Luckiest Girl Alive?

La storia di Luckiest Girl Alive è quella narrata dal romanzo di Jessica Knoll pubblicato nel 2015. Si tratta di un thriller che ha venduto oltre un milione di copie ed è stato tradotto in 38 lingue al mondo. La storia è quella di Ani FaNelli che sembra avere tutto nella vita: un bel lavoro in una rivista, un fisico mozzafiato, e un bellissimo fidanzato discendente da una famiglia nobile. Ma tutto questo non è altro che una finta immagine messa su dalla stessa donna per distanziarsi da un passato scioccante. Mentre il suo matrimonio è sempre più vicino, un produttore di documentari la invita a raccontaree un incidente che la donna aveva vissuto da ragazzina quando andava ancora a scuola ed è da qui che inizieranno a emergere scomode verità e Ani dovrà stare attenta a non far crollare una volta per tutte l'immagine perfetta di se stessa che si è costruita negli anni.

Luckiest Girl Alive: cosa sappiamo sul cast

Per ora è stato confermato dalla piattaforma di streaming solo il nome di Mila Kunis nel cast del film Netflix. La Kunis, infatti, vestirà i panni della protagonista della storia: Ani FaNelli.

A che punto di trova la produzione del thriller?

La produzione del nuovo thriller Netflix Luckiest Girl Alive è programmata per il prossimo aprile 2021 in Canada, a Toronto. Se tutto procederà secondo i piani, le registrazioni dovrebbero terminare tra maggio e giugno 2021.

Luckiest Girl Alive: data di uscita su Netflix

Per quanto riguarda, invece, la data di ucita del film, ci possiamo aspettare che Luckiest Girl Alive potrebbe essere rilasciato da Netflix nel 2022.