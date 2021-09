Luna Park è la nuova serie Netflix che ci trasporta nella Roma degli anni '60. Cosa dobbiamo aspettarci

È da un po' che questo titolo inizia a fare capolino nel mondo italiano delle serie tv. Se mesi fa, però, conoscevamo solo il suo nome e quello di qualche attore che ne avrebbe fatto parte, a pochi giorni dalla data di uscita di Luna Park siamo, senza dubbio, a conoscenza di tante altre cose in più su questa nuova serie originale di Netflix Italia. Di cosa si tratta? Di un tuffo nel passato della Roma degli anni '60, di due giovani donne che scoprono di essere sorelle e del Luna Park più famoso della periferia romana di quegli anni. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova serie italiana del momento.

Luna Park: tutto quello che dobbiamo aspettarci da questa serie

Che si intitola Luna Park lo sappiamo, ma quale storia racconta? Iniziamo con il dire che c'è un sottofondo musicale molto interessante: il brano di Ornella Vanoni Tu Me in versione remix. Una traccia, ideata appositamente per la serie. Per quanto riguarda la trama sappiamo che è incentrata sul personaggio di Nora, una giovane giostraia e Rosa, una ragazza agli antipodi, un volto noto della Roma bene che, con l'ambiente del Luna Park ha poco a che fare. Un mistero, però, avvolge le vite di queste due ragazze che scoprono, dopo diversi intrighi e un incontro fortuito di essere sorelle. Come è possibile? Le ragazze cercheranno di scoprirlo per capire come mai sono state separate dopo la nascita e come mai sono finite in due ambienti l'uno opposto all'altro. Sullo sfondo di una delle città più belle del mondo, Roma, con le sue luci, lo sfarzo, i divertimenti dei mitici anni della Dolce Vita e la magia del luna park, la serie di sei episodi porta due famiglie a guardarsi indietro per fare chiarezza sul proprio futuro. Nel luna park si alternano e si intrecciano i destini di diverse generazioni, in un percorso fatto di intrighi e segreti durante il quale trova posto anche la scoperta del primo amore.

La serie è composta da sei episodi ed è creata e scritta da Isabella Aguilar (Baby, The Place). Dietro la macchina da presa c'è Leonardo D’Agostini (Nastro d'argento al miglior regista esordiente nel 2019 per Il Campione) e Anna Negri (Baby).

Quando esce Luna Park su Netflix

La nuova serie italiana Netflix uscirà sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 30 settembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Qui il trailer di Luna Park