Lupin 2: ci sarà o no una seconda stagione per la serie Netflix del momento?

Uscita su Netflix solo pochi giorni fa, Lupin è la nuova serie della piattafomra di streaming digitale che sta conquistando il pubblico sia in Italia che all'estero. Creata da George Kay in collaborazione con François Uzan, la serie francese con Omar Sy nei panni del ladro gentiluomo nato dalla mente dello scrittore Maurice Leblanc, non è un remake ma un modo per raccontare attraverso una serie tv la storia di una famiglia toccata dal libro nello specifico. Divertente, coinvolgente e ben recitata, Lupin ha saputo cogliere l'attenzione degli spettatori con i suoi primi cinque episodi che hanno subito lasciato l'interrogativo su una possibile seconda stagione della serie.

Lupin 2: ci sarà o no?

Per il momento non c'è nessuna conferma diretta da parte del colosso dello streaming riguardo l'uscita di un secondo capitolo della serie ma, dato l'enorme successo di pubblico, sembra proprio che verranno scritti e girati nuovi episodi. Dopotutto il fatto che Netflix descriva i primi episodi di Lupin come prima parte lascia ben sperare che ce ne sarà senza dubbio una seconda. Per quanto riguarda la certezza dell'uscita di una seconda stagione di Lupin nonché la data di pubblicazione sulla piattaforma digitale non resta che aspettare ulteriori news e per ora, godersi tutti gli episodi della prima stagione.