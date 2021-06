Lupin 3 ci sarà? L'indizio nascosto di Netflix

Lupin 2 sta per fare il suo debutto sulla piattaforma di streaming questo venerdì 11 giugno ma i fan della serie iniziano già a vociferare sull'esistenza o meno di una terza stagione. Continueranno le avventure di Assane Diop ispirate al ladro gentiluomo del romanzo di Maurice Leblanc? Tornerà Omar Sy a vestire, su Netflix, i panni di questo personaggio che con soli 5 episodi ha saputo conquistare il pubblico con milioni di spettatori incollati allo schermo per seguire i suoi divertenti giochi di prestigio nel nascondere le sue tracce e mettere a punto la rapina perfetta? Ecco cosa sappiamo finora del rinnovo di Lupin 3.

Lupin 3: la conferma di Netflix e l'indizio nascosto

Lo scorso 12 maggio Netflix ha lanciato l'ennesino indizio ai fan della serie in un post su Instagram in cui è stata pubblicata la foto segnaletica di Assane Diop, protagonista della serie tv, accompagnata dalla frase in francese: "Il y a toujours bien plus à voir" (c'è sempre molto altro da vedere"). Oltre all'allusione ad altri episodi da vedere data da questa frase, basta scorrere le immagini per trovare la foto di un diario con la scritta di un link: assane-diop.com. Cliccando sul link iniziano a scorrere delle immagini accompagnate dall'annuncio che nessuno si aspettava: Lupin tornerà con una terza parte. È stata quindi confermata da Netflix la terza stagione della serie che non finirà con la parte 2. Non è la prima volta che Netflix utilizza indizi nascosti per annunciare le news su questa serie, in pieno stile Lupin, era accaduta la stessa cosa con l'annuncio della data di uscita di Lupin 2, nascosta nella locandina promozionale della serie. E da Lupin ormai ci aspetiamo questo ed altro.

L'annuncio su Instagram di Lupin 3