Le avventure di Lupin arrivano in streaming su Amazon Prime Video

Da martedì 15 settembre Lupin III approderà in streaming su Amazon Prime Video con tre serie tv, le prime, e l’ultimo film a lui dedicato e realizzato interamente in Cgi. Un tributo speciale per tutti i fan cresciuti con le avventure del celebre ladro gentiluomo.

Lupin III, il più grande ladro del mondo, è il nipote del famigerato ladro francese: Arsene Lupin. Accompagnato dai suoi fedeli amici Jigen e Goemon, trascorre il suo tempo a compiere le più grandi rapine della storia mentre l’ispettore Zenigata cerca inutilmente di catturarlo. Ma Lupin non è un criminale come gli altri. Dal genio creativo di Monkey Punch, è la prima serie Tv con protagonista Lupin (in giacca verde) in onda in Giappone nel 1971 mentre in Italia è stato trasmesso per la prima volta nel 1979. La serie originale "Le avventure di Lupin III" è composta da 23 episodi da 22 minuti ciascuno. Dal 15 settembre saranno però disponibili anche tutte le 4 stagionio di "Le nuove avventure di Lupin III". Lupin III torna in una nuova serie conosciuta come quella della Giacca rossa, riscuotendo un enorme successo internazionale. Nella serie, andata in onda a partire dal 1977 e composta da 155 episodi (4 stagioni in tutto) da 22 minuti ciascuno, Lupin e i suoi amici, Jigen, Goemon e Fujiko viaggieranno per il mondo alla ricerca di tesori, denaro e rapine da portare a termine. Mentre Zenigata è ancora alle calcagna di Lupin e lo insegue ovunque vada. Ancora non vi basta? Finita la serie in giacca rossa potrete passare a "Lupin, L’incorreggibie Lupin" (la prima stagione), conosciuta come la serie in giacca rosa. Andata in onda a metà degli anni ’80. La terza serie su Lupin III, composta da 50 puntate da 20 minuti ciascuno, segue sempre le avventure del ladro gentiluomo in giro per il mondo alla ricerca dei tesori più preziosi, sempre accompagnato dai fedeli Jigen e Goemon. Al suo fianco (ma più spesso un passo avanti a lui) l’immancabile Fujiko.

In tutto questo tripudio di riscoperta delle serie Lupin III: The First. Il film in CGI di Lupin sarebbe dovuto uscire il 27 febbraio al cinema in Italia ma il lockdown che ha chiuso i cinema ne ha bloccato la distribuzione. Lupin III the First, che vede il ladro gentiluomo alla ricerca di un prezioso tesoro sul quale non è riuscito a mettere le mani nemmeno suo nonno Arsene Lupin, debutterà quindi su Amazon Prime video il 15 settembre. Nella versione italiana del film i personaggi saranno doppiati dalle voci storiche della serie animata che ha accompagnato varie generazioni. Diretto da Takashi Yamazaki ("Doraemon- Il film", "Lupin III - The First" arriverà nelle sale italiane dal 27 febbraio (distribuito da Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media). Lupin III più internazionale e meno squisitamente anime, più “hollywoodiano”, per capirci. Sarà per l'evento che il film vuole rappresentare, sarà per il look di Lupin modellato su quello del primo allucinato lungo La pietra della saggezza (1978), viene spontaneo paragonare questa narrazione così lineare, “classica” e irreggimentata ai deliri spiazzanti del primo Lupin animato, alle trame sciolte dove la tenuta dell'insieme contava meno degli sprazzi visionari. Questo è un Lupin più d'esportazione, così come è (relativamente) più casta la sua Fujiko.

