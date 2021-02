L'incredibile episodio in cui Lupin incontra Lady Oscar, senza censure su Amazon Prime Video

Lupin III e Lady Oscar che si incontrano in Francia, si alleano per rubare la corona di Maria Antonietta e danno una vita a una breve storia d'amore? In "teoria" è impossibile, eppure è ciò che accade nella puntata numero 101 della seconda serie degli anime incentrati sulla figura del nipote ed erede del ladro gentiluomo.

Lupin e Lady Oscar come "Mork & Mindy" ed "Happy Days"

Certo, il personaggio originale di Maurice Leblanc è francese come Lady Oscar, ma qui stiamo parlando del suo ipotetico nipote giapponese, ovvero il protagonista del manga creato da Monkey Punch nel 1967.

Inoltre, bisogna considerare che il personaggio di Lady Oscar, ideato per una rivista nel 1972 dalla fumettista e soprano (sì, anche soprano) Ryoko Ikeda, vive (SPOILER: e muore) nel XVIII secolo, nel periodo immediatamente precedente alla Rivoluzione Francese.

E dunque, come è possibile l'incontro? La risposta più ovvia è che nelle opere di fantasia possono accadere cose impossibili nella realtà, anche incontri crossover tra opere diverse ambientate in epoche diverse. Volete un altro esempio? Pensate all'incontro tra Mork e Rickie Cunningham in Happy Days: l'alieno interpretato da Robin Williams sarà protagonista di Mork & Mindy, sitcom girata e ambientata tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli '80, mentre Rickie, Fonzie e gli altri "vivono" tra i '50 e i '60; eppure i due universi si sono incrociati, in ben due puntate di Happy Days.

Com'è possibile che Lupin e Lady Oscar si incontrino?

Ma la risposta vera, un po' come avvenne per il caso citato, è che l'incontro tra due universi di epoche differenti avvenne per due ragioni: una celebrativa e una promozionale.

La ragione celebrativa è legata al fatto che era stato indetto un concorso per festeggiare il centesimo episodio della seconda serie di Lupin III, e uno spettatore suggerì l'idea di fare incontrare Lupin e Lady Oscar.

L'altro motivo è che l'anime di Lady Oscar sarebbe andato in onda sullo stesso canale un mese dopo, e quindi quest'incontro serviva a pubblicizzare il nuovo anime. Anche perché entrambe le serie animate furono prodotte dalla Tokyo Movie Shinsha, nota poi come TMS Entertainment Ltd.

Curiosità nella curiosità: anche se da noi Lady Oscar è un cartone di culto per molti, in Giappone non ebbe successo, tanto che in alcuni distretti la serie fu interrotta dopo 23 episodi, sui 41 totali.

Di cosa parla l'episodio di Lupin III con Lady Oscar?

In questa puntata speciale di Lupin III, dunque, il ladro gentiluomo vola con Jigen e Goemon in Francia, assoldato da qualcuno che vuole il suo aiuto per ritrovare la corona della regina Maria Antonietta. Quel qualcuno è proprio Lady Oscar, di cui Lupin si invaghisce, pur trovando la cosa strana visto che ritiene Oscar un uomo. Almeno fino alla fine della puntata, in cui dopo un duello Lupin denuda completamente Oscar e scopre che in realtà è una donna.

Oscar aveva infatti assoldato Lupin per recuperare una pozione nascosta nella corona, che trasforma in pietra chi la beve. In questa storia senza tempo, Oscar vuole bere quella pozione, per ricongiungersi all'amato Andrè, trasformato in statua da Maria Antoinette per punirlo del suo tradimento.

L'innamoramento - parzialmente corrisposto - di Lupin per Oscar, peraltro, è un argomento sensibile, soprattutto se consideriamo che questa puntata dell'anime giapponese risale agli anni '70. In particolare, è interessante notare le grandi differenze tra il doppiaggio, in cui certe espressioni omofobe così secondo un approccio più politicamente corretto, e i sottotitoli, che traducono fedelmente e senza censure le battute originali.

Ecco un breve estratto della puntata, in particolare del loro primo incontro, in lingua originale coi sottotitoli in italiano.

In quale puntata c'è l'incontro tra Lupin e Lady Oscar?

L'incontro tra i due personaggi avviene nella puntata 101 della seconda serie, disponibile su Amazon Prime Video così come molti altri titoli dell'anime su Lupin III. In realtà secondo alcuni, quella puntata dovrebbe essere considerata la 99 o la 100, ma poco cambia. Ecco quindi il link diretto alla puntata intitolata "Folle amore a Versailles".