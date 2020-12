Omar Sy diventa Lupin nella nuova serie Netflix

L'attore più amato dai francesci, Omar Sy, vestirà i panni di un moderno Lupin nella nuova serie tv Netflix in uscita l'8 gennaio 2021. La serie sul ladro gentiluomo più famoso di tutti i tempi sarà ispirata al romanzo di Maurice Leblanc e ambientata a Parigi in un riadattamento moderno del personaggio di Arsène Lupin che vivrà le sue avventure nella Parigi nei nostri giorni. A ricoprire il ruolo di protagonista ci sarà un volto molto noto e amato dal pubblico, Omar Sy, l'attore già star del film "Quasi Amici" per il quale ha vinto diversi riconoscimenti come miglior attore. In Lupin darà modo ai suoi fan di vederlo in una nuova veste carismatica e affascinante in una serie che si preannuncia inaspettata e molto meritevole. Non ci resta che aspettare l'8 gennaio per averne conferma e, infanto, scopriamo qualcosa di più su Omar Sy prima di vederlo come il nuovo Lupin.

Omar Sy, tutto sulla vita reale del nuovo Lupin

Omaer Sy è nato in Francia, a Trappes, il 20 gennaio del 1978 da madre mauritiana e padre senegalese, entrambi immigrati in Francia. La carriera di attore era l'ultimo dei pensieri di Sy ma, come spesso accade, è proprio la vita a dirigere le persone verso il loro percorso. Infatti, Omar, un giorno decide di accompagnare un amico alla radio e, dato che non c'erano ospiti, gli speaker gli chiedono di inventarsi un personaggio e lui, dà sfogo alla sua vena da intrattenitore inventando il personaggio di un calciatore nigeriano di successo conquistando tutti gli ascoltatori con la sua voce e la sua comicità. È così che si aprono le porte del mondo dell'intrattenimento per Omar Sy che inizia come comico finché nel 2012 non raggiunge il successo mondiale recitando nel film Quasi Amici. È grazie a questo film che l'attore riesce a varcare le porte di Hollywood dove entra nel cast di X-Men e Jurassic World, il quarto capitolo della saga di Steven Spielberg e presto sarà protagonista della nuova serie Netflix dedicata a Lupin, non ci resta che aspettare di vedere un'altra sua strabiliante performance.