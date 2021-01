Lupin è da record. Batte Bridgerton e diventa la seconda serie Netflix più vista di sempre

70 milioni di spettatori in 28 giorni per la serie francese con Omar Sy

A 28 giorni dalla sua uscita su Netflix, Lupin fa il botto di visualizzazioni oltrepassando 70 milioni di views e scalando la classifica delle serie Netflix più viste di sempre fino alla seconda posizione. Dopo The Witcher, che per ora mantiene la sua medaglia d'oro nell'olimpo della piattaforma streaming, fa capolino una serie francese di soli 5 episodi ma con un protagonista d'eccezione che ha saputo conquistare davvero tutti, Omar Sy.

La serie creata da George Kay e François Uzan ha raggiunto cifre da capogiro battendo le acclamatissime Bridgerton (63 milioni di spettatori) e La regina degli scacchi (62 milioni di visualizzazioni), due delle serie più amate dell'ultimo periodo ma che non hanno saputo reggere il confronto con la storia di vendetta e riscatto di un uomo, un ladro "buono" appassionato delle avventure di Lupin e, soprattutto, guidato dall'idea di giustizia.

L'attore protagonista della serie, entusiasta e incredulo, ha ringraziato sul suo account twitter i fan della serie prodotta da Gaumont e pubblicata, per ora, solo a metà. Lupin è, per ora, al primo posto nella classifica Netflix in una dozzina di paesi tra cui Italia, Brasile, Vietnam, Argentina e Spagna e anche il romanzo di Maurice Leblanc, protagonista indiscusso della serie, è ai vertici delle vendite su Amazon Francia.