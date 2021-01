Lupin scala le classifiche di Netflix: la prima serie francese nella top 10 USA

Uscita da pochissimi giorni su Netflix, Lupin, con soli 5 episodi è stata in grado di scalare le classifiche internazionali delle serie più viste sulla piattaforma streaming più diffusa al mondo entrando nella top 10 americana. Si tratta della prima serie francese che è stata in grado di conquistare il pubblico americano a tal punto da entrare nella loro top 10 e arrivare al terzo posto domenica 10 gennaio, a soli due giorni dal suo debutto su Netflix. Un successo incredibile per una serie composta da soli 5 episodi, in lingua francese e con un protagonista, Omar Sy, che ha saputo conquistare proprio tutti con al sua interpretazione divertente e convincente del ladro gentiluomo di Parigi.

Tutti pazzi per Lupin

La serie, acclamatissima anche dal pubblico italiano, è un adattamento televisivo dei romanzi di Maurice LeBlanc e racconta la storia di Assane Diop che per vendicare la morte del padre decide di ispirarsi al ladro più famoso della storia, Arséne Lupin ed è da qui che inizia la sua avventura. Sono alte anche le recensioni su Rotten Tomatoes della serie che ottiene un punteggio pari all'88%. Un vero e proprio successo per una serie europea creara da George Kay in collaborazione con François Uzan. E per scoprire se anche voi sarete conquistati dalle avventure parigine del ladro gentiluomo non resta che andare a guardare la serie su Netflix.