"M. Il figlio del Secolo", Sky annuncia la serie tv dal romanzo di Scurati su Mussolini

Sky ha annunciato oggi una nuova serie tv che, siamo pronti a scommetterci, farà molto parlare di sé: stiamo parlando di M. Il Figlio del Secolo, ovvero una serie adattamento dell'omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere del Duce Benito Mussolini. Ecco le prime anticipazioni di questa nuova serie drammatica Sky Original.

Di cosa parla la serie Sky su Mussolini

Pubblicato in Italia da Bompiani nel 2018, il romanzo di Antonio Scurati è stato tradotto ad oggi in 46 paesi, ha venduto oltre 600.000 copie e uscirà oggi negli Stati Uniti edito da HarperCollins.

M. Il Figlio del Secolo, composta da 8 episodi, è prodotta da Lorenzo Mieli con The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé, e ripercorrerà la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in parlamento dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1925.

La serie offrirà inoltre uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, l'amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell'epoca. Come il romanzo, la serie racconterà la storia di un Paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri.

Scritta da Stefano Bises (Gomorra – La Serie, The New Pope, ZeroZeroZero, Speravo de morì prima), affiancato alla sceneggiatura da Davide Serino (1992, 1993, Il Re, Esterno Notte), la serie racconterà gli accadimenti con accuratezza storica, con ogni evento, personaggio, dialogo e discorso storicamente documentato o testimoniato da più fonti.

Antonio Scurati ha dichiarato: "M narra – per la prima volta dall'interno – l'avvento della dittatura fascista e il potere sinistro del dittatore, Benito Mussolini. Un tema di tragica attualità. Sono felice che una serie prolunghi il progetto letterario. Abbiamo bisogno di narrazioni capaci di risvegliare la passione della libertà. La lotta tra democrazia e dittature non è finita".

Quando esce la serie M. su Sky

Le riprese di M. Il Figlio del Secolo avranno inizio nel 2023 e la serie arriverà su Sky e in streaming su NOW in tutti i territori Sky in Europa. Sulla data di uscita Sky non ha fornito informazioni, ma presumibilmente possiamo ipotizzare che uscirà a fine 2023.