American Horror Story: Macaulay Culkin sul set della decima stagione

Macaulay Culkin e Leslie Grossman a braccetto sul set della decima stagione di American Horror Story. L'immagine è apparsa su Instagram in queste ore, pubblicata dall'ideatore della serie, Ryan Murphy. "Sta per accadere qualcosa di malvagio" è la caption che accompagna l'immagine dei due attori su una spiaggia del Massachusetts.

Per i fan della serie è un nuovo indizio su una possibile stagione sempre più a tema "marino" con sirene, mostri o squali. Per ora, non è arrivata nessuna conferma ufficiale sulla trama delle nuove puntate che vedranno tra i protagonisti, la star di "Mamma ho perso l'aereo". Nel maggio del 2020 Murphy aveva pubblicato una foto di un altro sereno lungomare sul suo Instagram con la didascalia: "American Horror Story. Traccia". Lo scorso novembre era stato pubblicato il poster ufficiale della decima stagione che mostrava una bocca aperta piena di denti affilati come rasoi, con una penna per tatuaggi che sembrava avere inciso "AHS10" sulla lingua. Nel cast della decima stagione ci saranno: Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock e Frances Conroy che si uniscono ai già citati Leslie Grossman e Macaulay Culkin, new entry assoluta e da sempre grande amante dell'horror. Per tutti i seguaci della serie antologica targata FX il conto alla rovescia in vista delle nuove puntate inizia a farsi sempre più interessante.