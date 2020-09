"Mad Men" tolto da Netflix arriva su Amazon Prime Video: come recuperare tutte le stagioni

Quando questa primavera su Netflix è comparso l'avviso che diceva che di lì a poco le stagioni di "Mad Men" sarebbero state tolte dal catalogo, c'è chi si è vestito a lutto e chi ha cercato di recuperare con una serie di maratone video che non semprre hanno dato i loro frutti.

La serie tv - pluri premiata e acclamata dalla critica - ha conquistato praticamente tutti coloro che l'hanno vista: ambientata nella New York degli anni '60, racconta la vita dei dipendenti e dei soci di un'agenzia pubblicitaria, e affronta molti temi legati all'epoca (ma anche più attuali di quanto non si creda) come l'emancipazione femminile, il matrimonio, l'aborto, le contraddizioni della "Golden Age" e anche i grandi cambiamenti nel mondo del lavoro. La storia è incentrata su una serie di personaggi principali, tra i quali spiccano la figura carismatica di Don Draper, affascinante capo del reparto creativo dal passato oscuro, e la giovane ed emancipata Peggy, la cui attrice ritroveremo poi nei panni della protagonista di "The Handmaid's Tale".

Il titolo, "Mad Men", prende il nome dal soprannome dato ai lavoratori delle agenzie di pubblicità che, a New York, si trovavano quasi tutte in Madison Avenue. La serie, prodotta dal 2007 al 2015, è sempre stata disponibile su Netflix, ma dall'inizio dell'estate non è più in cataogo: e ora? Cosa farà chi è rimasto a metà delle 7 stagioni, e ora si trova ad affrontare le "crisi di astinenza" da "Mad Men"?

Niente paura: per fortuna si può recuperare grazie ad Amazon Prime Video: combinazione (o forse no) le stagioni sono approdate proprio qui, in tempo per continuare l'abbuffata di avventure degli uomini - e donne - di Madison Avenue. Su Amazon Prime Video infatti si trovano tutte e 7 le stagioni: una vera manna per tutti i fan che temevano di aver perduto per sempre la possibilità di vedere la fortunata serie tv.