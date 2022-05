Maestro è il nuovo film Netflix con un Bradley Cooper irriconoscibile

Bradley Cooper torna a lavorare a un nuovo film dopo A star is born di cui sarà regista, sceneggiatore (insieme a Josh Singer, screenwriter di Spotlight) e attore protagonistia. Si tratta di Maestro, il nuovo film Netflix che vuole raccontare la vita e la carriera del leggendario maestro d'orchesta e compositore Leonard Bernstein, di cui lo stesso Cooper vestirà i panni. La produzione del film è destinata ad altri grandi nomi del mondo del cinema, Martin Scorsese e Steven Spielber che lavoreranno insieme a Todd Philips (regista di Joker). Proprio oggi sono state rilasciate le prime immagini del backstage della pellicola e hanno subito scatenato commenti e commenti sul web. Bradley Cooper, infatti, è irriconoscibile trasformandosi alla perfezione in Bernstein e assumendo le sue fattezze fisiche al punto da sembrare proprio Bernstein in persona. Ma scopriamo qualcosa di più su questo film, dalla trama agli attori principali, fino a passare alla data di uscita su Netflix.

Qual è la trama di Maestro

Raccontato nell'arco di 30 anni, il film Maestro segue la carriera di Leonard Bernstein, e il suo matrimonio con l'attrice cilena Felicia Montealegre.

Chi c'è nel cast di Maestro

Oltre a Bradley Cooper, nel cast di questo nuovo film Netflix c'è anche l'attrice di The Great Gatbsy Carey Mulligan nei panni della moglie di Bernstein, Felicia Montealegre, Jeremy Strong che sarà il critico e scrittore John Gruen e l'attrice di Stranger Things Maya Hawke nei panni della figlia, Jamie Bernstein.

Quando esce Maestro su Netflix

Le riprese del film non dovrebbero iniziare prima dell'estate quindi molto probabilmente non riusciremo a vedere Maestro prima dell'inzio del 2023.