Maid è la nuova serie Netflix che racconta la dura vita delle donne delle pulizie

Tra le tante novità di Netflix di questo nuovo mese di ottobre c'è un titolo che mette in scena la storia raccontata dal romanzo autobiografico di Stephanie Land "Donna delle pulizie. Lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre", bestseller del New York Times. Si intitola Maid e mostra i retroscena della vita privata e di quella professionale delle donne delle pulizie alle prese con un lavoro duro, una scarsa considerazione, una paga bassa e una famiglia da mantenere. Una serie drammatica per raccontare una donna e le sue difficoltà che siamo sicuri sarà in grado di coinvolgere il pubblico a livello emotivo e farlo emozionare e commuovere ma anche strappare una risata.

Maid: di cosa parla la nuova serie Netflix sul best seller

Maid racconta la storia della madre single Alex che, scappata da una relazione violenta, si dà da fare come addetta alle pulizie per sbarcare a malapena il lunario e fa di tutto per non rimanere senza casa nella speranza di dare alla figlia Maddy un futuro migliore. Narrata attraverso la voce tanto commovente quanto divertente di una donna disperata ma determinata, questa serie è un'esplorazione cruda e motivante della forza di una madre.

Quando esce Maid su Netflix

Sarà possibile trovare gli episodi di Maid sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 1° ottobre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.