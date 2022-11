Making 1899, esce a sorpresa un documentario sulla serie Netflix del momento

Netflix, dopo il debutto di una serie ambiziosissima come 1899, creata dagli stessi ideatori di Dark e già apprezzatissima a livello globale, ha voluto fare un'ulteriore regalo al suo pubblico con un documentario sul dietro le quinte di questa serie rivelazione. Netflix, infatti, in contemporanea con l'uscita degli 8 episodi di 1899 ha lanciato Making 1899, un documentario che esamina come è stata realizzata questa serie svelando i segreti della creazione di un progetto così ambizioso dal primo all'ultimo episodio.

Come è strutturato Making 1899

Making 1899 è un documentario di 50 minuti già presentato alla Geeked Week di Netflix composto da interviste di gran parte del cast e della troupe, oltre che dei due creatori della serie, Jantje Friese e Baran bo Odar. Gran parte del documentario si concentra sulla tecnologia utilizzata per produrre questa serie limitata di Netflix. I due creatori hanno svelato che inizialmente ritenevano questa tecnologia non adatta a loro, registi più tradizionali. Si trattava, infatti, di usare un gigantesco schermo a LED al posto degli schermi verdi o blu, che mostrasse in tempo reale l'immagine e rendesse anche la recitazione degli attori più immediata e coinvolgente. Questa tecnologia è simile a quella utilizzata da The Mandalorian e persino la prossima serie di Netflix, Avatar: The Last Airbender, utilizzerà una tecnologia simile. Questo documentario è una vera chicca di Netflix realizzato da Andrew Amondson, un documentarista con 20 anni di attività come scrittore, produttore e regista. Il documentario è montato da Luca Lucchesi e prodotto da Good Old Factory.

Non è la prima volta che Netflix realizza documentari sul dietro le quinte di una serie, in precedenza, infatti, aveva raccontato il making of, Power of the Dog, The Queen's Gambit, Our Planet e Army of the Dead.

La spiegazione del finale di 1899