"Making the Cut 2", Amazon presenta la nuova stagione dello show sugli stilisti di domani

Amazon Prime Video ha annunciato la seconda stagione di Making the Cut, la fashion competition series con giovani designer di tutto il mondo presentata e prodotta da Heidi Klum e Tim Gunn, che debutterà quest’estate su Amazon Prime Video (ancora non c'è una data ufficiale di uscita).

Rispetto alla prima edizione, disponibile in streaming dal 2020, c'è un'importante conferma, ovvero la realizzazione e la messa in vendita su Amazon Fashion dei vestiti vincenti, e anche una novità rappresentata dai nuovi giudici Winnie Harlow e Jeremy Scott, che sostituiranno la "nostra" Chiara Ferragni, giudice della prima edizione (link diretto a Prime Video).

Ecco un video della prima stagione, in cui si possono seguire le critiche di Heidi Klum e Naomi Campbell

Making the Cut 2, tutte le anticipazioni

Se nella prima stagione gli stilisti in gara hanno viaggiato da New York a Parigi e a Tokyo, in Making the Cut 2 sarà Los Angelese la città che ospiterà la sfida tra gli stilisti emergenti.

Girata a LA, la seconda stagione celebra così la città nota per avere alcuni degli abitanti e degli eventi più alla moda del mondo. Dai red carpet delle star di Hollywood allo street-style d’avanguardia, il variegato panorama fashion della metropoli californiana è lo sfondo perfetto per la seconda stagione di Making the Cut.

Non cambia l'obiettivo dello show, che è quello di trovare il prossimo grande brand internazionale di moda. E non cambiano i presentatori, ma Heidi e Tim saranno affiancati da Winnie Harlow, supermodel di fama mondiale e dall’icona pop della moda e direttore creativo di Moschino Jeremy Scott. Inoltre dei giudici a sorpresa faranno incursione durante la seconda stagione.

"Sono felice di essere nella mia città, Los Angeles, con un gruppo di stilisti e giudici davvero talentuosi, per questa seconda stagione" ha detto Klum. "Lo scorso anno ha imposto al mondo tante nuove sfide, e sono grata di aver potuto continuare le riprese in sicurezza, proseguendo con Tim nel nostro viaggio alla ricerca del prossimo grande marchio di moda di livello internazionale".

Mentre la pandemia continua ad avere un notevole impatto sul mondo della moda, gli stilisti stanno cercando nuovi modi per raggiungere i loro clienti e far crescere il loro business. A unirsi alla seconda stagione a Los Angeles è un gruppo variegato di 10 talentuosi imprenditori e stilisti provenienti da tutto il mondo, pronti a portare il loro piccolo marchio un gradino più in alto e diventare così un nuovo fenomeno di livello internazionale.

I look vincenti di ogni puntata saranno immediatamente disponibili all’acquisto nello store online di Making the Cut su Amazon Fashion. Dopo il successo della prima stagione, che ha visto tutti i look vincenti andare sold-out in meno di due giorni, ogni episodio di Making a Cut offrirà l’occasione, unica per uno stilista, di dimostrare il proprio stile e mettere in risalto il proprio brand.

Il vincitore di questa stagione, inoltre, riceverà un milione di dollari da investire nel proprio business, l’opportunità di creare una linea esclusiva per l’Amazon Fashion store e un tutoraggio con Amazon Fashion.

Winnie Harlow e Jeremy Scott, chi sono i nuovi giudici di Making the Cut

Winnie Harlow non è solo una supermodel di rilievo, ma è anche un’attiva portavoce dell’autostima che deriva dall’amare se stessi. Ha rotto gli schemi e cambiato gli standard della moda e del beauty accettando il disturbo autoimmune della sua pelle, la vitiligine. A partire dal 2014 è diventata nota al grande pubblico partecipando ad America's Next Top Model, e da allora ha calcato numerose passerelle tra cui Marc Jacobs e Moschino e ha posato, tra gli altri, per Victoria’s Secret, Nike, Fendi e Dior Beauty. È stata il volto di Paul Mitchell, Puma, Tommy Hilfiger, Diesel e Desigual, Byblos e Steve Madden ed è stata immortalata sulle copertine di Vogue, Harper’s Bazaar ed Elle Magazine. Winnie ha ricevuto il riconoscimento di "Breakthrough Model of the Year" ai Daily Front Row's Fashion Media Awards e nel 2019 ai premi di Revolve ha vinto nelle categorie "Model of the Year" e "Trailblazer of the Year".

Jeremy Scott è il designer e icona pop conosciuto per aver rivoluzionato il mondo della moda facendo del pop, del camp, del fluo, dello scintillio, dell’audacia e dello humor le sue firme. Ha debuttato nel 1997 con la linea sua omonima e fu subito nominato Best Young Designer dal Council of Fashion Designers of America (CFDA). Scott è stato il primo stilista ad aver creato una collezione di sneaker con Adidas, diventata poi un must dei guardaroba e dei red carpet di star come Ariana Grande, Rihanna, Miley Cyrus e Zendaya. Nel 2013 è stato nominato direttore creativo del brand di lusso italiano Moschino ricevendo nel 2019 un riconoscimento speciale alla mostra di Anna Wintour al Costume Center, all’interno del Metropolitan Museum of Art di New York City.