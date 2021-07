Netflix: malore per Bob Odenkirk sul set di Better Call Saul. Cosa sappiamo finora

58 anni, una vita nel mondo della recitazione e innumerevoli riconoscimenti ottenuti tra cui cinque Emmy Awards e quattro Golden Globes per il suo ruolo nello spin-off di Breaking Bed. Oggi, purtroppo, le notizie su Bob Odenkirk non riguardano i suoi successi nel mondo cinematografico e televisivo ma il suo stato di salute. L'attore, nonché volto dell'avvocato Saul Goodman, infatti, ha avuto un malore durante le riprese dellla sesta e ultima stagione della serie cult di Netflix ‘Better Call Saul’. Un collasso sul set, avvenuto martedì 27 luglio, nel pieno delle riprese in New Mexico, che sta facendo preoccupare tutti e che ha lasciato i fan della serie, e i colleghi dell'attore, sconvolti.

Per ora non sono ancora note le cause dell'accaduto o le condizioni di Odenkirk che è attualmente ricoverato in ospedale ma la troupe della serie ha subito attivato i soccorsi chiamando repentinamente l'ambulanza.

La stagione finale di Better Call Saul, alla quale stava lavorando l'attore, è in programma per debuttare su Netflix nei primi mesi del 2022.

Restiamo, però, in attesa di ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute di Bob Odenkirk, incrociando tutti le dita per lui e sperando di tornare a vederlo nei panni del personaggio che l'ha reso noto in tutto il mondo.