La serie tv da guardare su Prime se cercate qualcosa di britannico e leggero

James Corden in Mammals

L'11 novembre su Prime Video è uscita Mammals, (mini) serie tv britannica composta da 6 episodi di circa mezz'ora l'uno e con protagonista James Corden (attore, ma anche conduttore del programma statunitense The Late Late Show sulla CBS).

Se state cercando una serie tv britannica che non duri troppo e che sia anche divertente, quindi, potete fermarvi qui e andare a cercare Mammals su Prime. Se invece avete bisogno di qualche motivazione extra, proseguite nella lettura di questa recensione, che inizia con una sintesi senza spoiler della trama di questa serie.

Di cosa parla Mammals

Jamie Buckingham (Corden) è uno chef aspirante stellato Michelin (ironia della sorte, Corden è stato recente protagonista di una polemica con un ristorante newyorkese), sposato con la francese Amandine (Melia Kreiling): per il loro anniversario di matrimonio hanno affittato una stupenda villa sul mare, che tra gli optional ha anche il vero Tom Jones (invecchiato ma sempre "sex bomb") come affabile vicino di casa, e una buona possibilità di vedere balene (che, lo ricordiamo, sono mammiferi, in inglese appunto "mammals").

Amandine è incinta, e durante questa breve vacanza succede quello che nessun genitore vorrebbe mai: la donna ha un aborto spontaneo e perde il bimbo che portava in grembo, ma lei sopravvive. In ospedale, sollevato per la sopravvivenza dell'amata moglie, Jamie riceve quindi la richiesta di prendere il cellulare della moglie e avvisare amici e parenti della tragedia.

Ed è proprio da quel telefono che la storia di Jamie e Amandine prende una svolta inaspettata, almeno da lui. Arriva infatti un messaggio di un certo Paul che la chiama "sexy", e, spinto dalla curiosità, Jamie scopre che tra Amandine e Paul ci sono diversi maggi espliciti e piccanti.

Così, Jamie si trova in una condizione parecchio complicata, ovvero gestire il lutto per il bebè morto e contemporaneamente la scoperta che la moglie ha un amante. Il tutto mentre sta per inaugurare il suo ristorante, il suo sogno di vita (per info chiedere a Carmy Berzatto di The Bear). Ci fermiamo qui, consigliandovi di dare uno sguardo al teaser trailer di Mammals, in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Perché guardare Mammals

A noi le serie tv britanniche piacciono, che siano horror, fantasy o, come in questo caso, un ibrido tra dramma e commedia. Se a voi non piacciono, potreste trovare insopportabile Mammals.

L'umorismo britannico, il nonsense, le atmosfere e i dialoghi tipici delle serie prodotte Oltremanica: sono tutti ingredienti che ritroverete in Mammals, al netto di qualche passaggio di trama un po' macchinoso.

Sì, perché - è bene dirlo - Mammals non è esente da difetti, da alcune scene poco riuscite a una storia con qualche buco. Eppure, ciononostante, a noi Mammals è piaciuto molto.

La capacità di non drammatizzare neanche nei momenti più difficili della vita, la schiettezza con cui si affrontano i problemi, insomma la leggerezza tipicamente inglese è ciò che ci è piaciuto maggiormente di Mammals.

Ed è per questo che la consigliamo, con tutte le avvertenze del caso: perché ogni tanto non c'è niente di meglio del british humour in una serata autunnale.

Voto: 7