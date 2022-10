"Mammals", il trailer della serie tv Prime Video con James Corden

Ve ne avevamo parlato a dicembre scorso, e finalmente arriva su Prime Video la serie tv Mammals, una serie Amazon Original britannica che ha come protagonista l'attore, conduttore e presentatore James Corden, che per Prime ha già prodotto Cinderella e che forse qualcuno ricorda per aver condotto la reunion di Friends. Di seguito il trailer e tutte le anticipazioni.

Quando esce Mammals su Prime Video

Mammals sarà disponibile in tutto il mondo dal giorno venerdì 11 novembre solo su Prime Video.

Di cosa parla la serie Mammals

In questo drama dalle tinte di dark comedy, rivelazioni e segreti sulla vita di coppia moderna e sulla fedeltà vengono a galla. In un mondo dove vivono otto miliardi di persone, cosa succede dopo che abbiamo trovato "l'anima gemella"? Siamo in grado di mantenere le promesse che abbiamo fatto quando, dopo tutto, non siamo forse tutti Mammals (Mammiferi)?

Mammals segue la storia di Jamie, uno chef il cui mondo implode quando scopre segreti sconvolgenti su sua moglie in dolce attesa, Amandine. Jamie è a caccia di risposte con l'aiuto di suo cognato Jeff. Per via di questa ricerca si allargano anche le fratture nel matrimonio tra Jeff e la sorella di Jamie, Lue.

Il cast della serie

James Corden è Jamie, Melia Kreiling è Amandine, Colin Morgan è Jeff, Sally Hawkins è Lue. La serie in sei episodi scritta dal Premio Tony e due volte vincitore dell'Olivier, Jez Butterworth, parla delle complessità di un matrimonio tra tristezza, lutto, tensione, amore, amicizia, tradimento e un tocco di realismo magico. La serie è diretta da Stephanie Laing (Made for Love, Physical) e prodotta da Street Hassle in collaborazione con Vertigo Films e Fulwell 73.

Il teaser trailer di Mammals

Ed ecco le immagini del primo teaser trailer di Mammals, in lingua originale con sottotitoli in italiano.