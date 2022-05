L'ironia di Mr. Bean arriva su Netflix in una nuova serie (e il trailer è esilarante)

Mr. Bean sta per tornare in TV. Ebbene sì, Rowan Atkinson, l'interprete dell'iconico personaggio comico, sta per debuttare su Netflix con una nuova serie. Si tratta di una comedy di 9 episodi intitolata Man vs Bee dove lo stesso Atkinson reggerà la scena da solo insieme a un'ape che sarà la sua antagonista per tutta la durata degli episodi e che detterà la linea narrativa della serie. Ma entriamo più nel dettaglio per vedere cosa aspettarci da questa nuova comedy di Netflix e dare uno sguardo al nuovo esilarante trailer appena pubblicato dalla piattaforma di streaming.

Qui il trailer ufficiale di Man vs Bee

Man vs Bee: di cosa parla

E se un'ape in casa diventasse un vero e proprio incubo? È quello che accade a Trevor, un padre simpatico ma imbranato che quando ottiene un nuovo lavoro come housesitter, il suo primo incarico è una lussuosa villa piena di opere d'arte di inestimabile valore, auto classiche e un adorabile cane di nome Cupcake. Ma quando un'ape arriva sulla scena, riuscirà Trevor a mantenere il controllo della situazione o la loro accesa rivalità porterà a conseguenze sempre più disastrose? E quali danni irreparabili saranno causati nel frattempo? Il caos si scatena in questa vivace serie commedia con brevi episodi da guardare in compagnia.

Quando esce Man vs Bee su Netflix

Man vs Bee debutterà sul catalogo Netflix a partire dal 24 giugno in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.