Il manga Yu degli spettri diventa un live-action per Netflix

Il manga Yu degli spettri, noto al pubblico perché pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump nel periodo dal 1990 al 1994 e diventato serie anime di 4 stagioni andanto in onda su La7 e MTV, nonché protagonista di due lungometraggi d'animazione, diventerà un live-action firmato Netflix. Il manga, scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi e dal titolo originale Yū Yū Hakusho, traducibile come “il libro bianco sui fantasmi”, entrerà a far parte del catalogo dei titoli Netflix raccontando la storia di Yusuke Urameshi, in un film d'azione prossimamente sulla piattarfoma streaming. A dare l’annuncio è stato l’account Netflix Japan Anime.

La trama

Yu degli spettri ha come protagonista Yusuke Urameshi, un "bullo" di quattordici anni senza alcun rispetto per le regole e le autorità che un giorno si ritrova parte di un evento che gli cambierà improvvisamente la vita. Yusuke, infatti, sacrificherà la sua vita per salvare quella di un bambino che sta per essere investito da un'auto creando un subbuglio nell'aldilà perché la sua morte non era prevista. Così, gli viene concessa una seconda possibilità per tornare in vita diventando un detective del mondo degli spiriti incaricato di proteggere gli umani dai demoni e mantenere un equilibrio e una pace tra il mondo degli umani e quello degli spiriti.