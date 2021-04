"Maradona - Sogno Benedetto", il primo trailer della serie Amazon sull'infinito campione argentino

Le immagini sulle note di Live is Life

È stato secondo molti il più grande calciatore della storia, e la sua morte nello scorso autunno ha sconvolto chiunque ami il calcio: è facile prevedere, quindi, uno straordinario successo per Maradona – Sogno Benedetto, la serie biografica Amazon Original dedicata a Diego Armando Maradona.

Per far crescere la tensione, proprio oggi che tutto il mondo parla della Super League e del futuro del calcio, Amazon ha rilasciato il trailer della serie sul Pibe de Oro.

Il teaser trailer di "Maradona - Sogno Benedetto" sulle note di Live is Life

Appena trenta secondi di video, qualche immagine di Maradona con la maglia del Napoli, dell'Argentina e del Boca Juniors, ed è impossibile non avere un brivido.

Soprattutto se si è tifosi del Napoli. Sì perché a fare da sottofondo musicale alle movenze dell'interprete di Diego, si sente Live is Life, canzone degli Opus incisa nel 1985, ma nota a tutti gli amanti del football perché fu la colonna sonora del riscaldamento più famoso di sempre: esattamente 32 anni fa, il 19 aprile 1989, il Napoli giocava la semifinale di Coppa Uefa a Monaco di Baviera contro il Bayern, e Maradona diede spettacolo palleggiando sulle note di Live is Life, con gli scarpini slacciati, a dimostrare tutta la sua sicurezza (e infatti il Napoli arrivò in finale e vinse la Coppa Uefa).

Ecco il teaser della serie Amazon su Maradona

E per i nostalgici, il video di Maradona che palleggia a Monaco sulle note di Live is Life

Quando uscirà la serie tv Amazon su Maradona?

Se siete già impazienti di vedere Maradona – Sogno Benedetto, c'è ancora un po' da aspettare: Amazon infatti ha annunciato che la serie sul fuoriclasse argentino sarà disponibile più avanti nel 2021.

Il cast e la produzione di Maradona - Sogno Benedetto

Prodotto dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We, la serie biografica è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, ed è composta da 10 episodi di un’ora che raccontano i momenti chiave della vita e della carriera del leggendario calciatore.

La serie tv Maradona – Sogno Benedetto è interpretata da Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax), che interpreteranno Diego Armando Maradona nelle varie fasi della sua vita e della sua prolifica carriera, dalle umili origini nella cittadina di Fiorito, in Argentina, suo paese natio, fino alla rivoluzionaria carriera, al Barcellona e poi al Napoli; la serie narrerà il suo ruolo chiave nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell'86.

Nella serie sono presenti anche Julieta Cardinali (En Terapia, Valentin), Laura Esquivel (Patito Feo), Mercedes Morán (Diarios de Motocicleta), Pepe Monje (Amor en Custodia), Peter Lanzani (El Clan).



Al timone della serie, Alejandro Aimetta, showrunner e regista degli episodi girati in Argentina, Messico e Uruguay, e sceneggiatore insieme con Guillermo Salmerón (El Marginal) e Silvina Olschansky (El Marginal). Roger Gual ed Edoardo De Angelis hanno diretto rispettivamente gli episodi ambientati in Spagna e Italia. Gli executive producer sono Francisco Cordero, Liliana Moyano, Mari Urdaneta, Ricardo Coeto e Luis Balaguer.

I canali social per seguire la serie tv Amazon dedicata a Maradona

Come per tutte le produzioni più importanti, anche per Maradona - Sogno Benedetto Amazon ha creato dei canali social dedicati. Si trovano su Instagram, Twitter e Facebook.