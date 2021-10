"Maradona: sogno benedetto", in arrivo su Prime Video la serie tv sulla vita del Pibe de Oro

Non sarà una serie leggera e crepuscolare come Speravo de morì prima, e non sarà neanche un film troppo breve come Il Divin Codino. Anche se non l'abbiamo ancora vista, possiamo però essere piuttosto sicuri di una cosa riguardo a Maradona: Sogno Benedetto, la serie tv biografica realizzata da Amazon e dedicata a Diego Armando Maradona: farà emozionare e commuovere tutti coloro che hanno amato e ancora amano El Pibe de Oro.

Nell'anno in cui sono uscite produzioni dedicate ad alcuni grandi numeri 10 come Pelé, Totti e Baggio, non poteva mancare l'omaggio a lui, secondo molti il più grande di tutti (con buona pace di Pelé). E infatti Amazon Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita di Maradona: Sogno Benedetto.

Vediamo insieme le cose da sapere, le anticipazioni comunicate da Amazon e anche alcune immagini, compreso il teaser trailer appena uscito.

Quando esce la serie Prime Video su Maradona

La serie biografica che segue i trionfi e le sfide del leggendario calciatore argentino scomparso il 25 novembre 2020 uscirà in esclusiva mondiale su Amazon Prime Video il 29 ottobre 2021, il giorno prima di quello che sarebbe stato il suo 61esimo compleanno.

Precisamente, questo è il calendario delle uscite di tutti e 10 gli episodi (e non poteva esserci un altro numero, ovviamente...) fino alla puntata finale del 26 novembre, un giorno dopo il primo anniversario della sua morte:

- 29 ottobre: episodi dall'1 al 5

- 5 novembre: episodi 6 e 7

- 12 novembre: episodio 8

- 19 novembre: episodio 9

- 26 novembre: episodio 10

Di cosa parla la serie tv Amazon su Maradona

Maradona - Sogno Benedetto è interpretata da Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax), che interpreteranno Diego Armando Maradona nelle varie fasi della sua vita e della sua prolifica carriera. Dalle umili origini nella cittadina di Fiorito, in Argentina, suo paese natio, fino alla rivoluzionaria carriera al Barcellona e poi al Napoli, la serie narrerà il suo ruolo chiave nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell'86. Nella serie sono presenti anche Julieta Cardinali (En Terapia, Valentin), Laura Esquivel (Patito Feo), Mercedes Morán (I diari della motocicletta, El Reino), Pepe Monje (Amor en Custodia), Peter Lanzani (El Clan, El Reino).

La serie biografica prodotta dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We, è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, ed è composta da 10 episodi di un'ora che raccontano i momenti chiave della vita e della carriera del leggendario calciatore.

Alejandro Aimetta è showrunner della serie e regista degli episodi girati in Argentina, Messico e Uruguay, e ne ha scritto la sceneggiatura con Guillermo Salmerón (El Marginal) e Silvina Olschansky (El Marginal). Roger Gual ed Edoardo De Angelis hanno diretto rispettivamente gli episodi ambientati in Spagna e Italia. Gli executive producer sono Francisco Cordero, Liliana Moyano, Mari Urdaneta, Ricardo Coeto e Luis Balaguer.

Il trailer di Maradona: Sogno Benedetto

Il canale YouTube di Amazon Prime Video America Latina ha pubblicato una clip di 30 secondi che ci mostra alcune immagini della serie, e in effetti bisogna dire che la somiglianza degli attori scelti con Diego è notevole (ovviamente parliamo dell'aspetto fisico, non certo delle capacità calcistiche).

L'11 ottobre Amazon Prime Video Italia ha pubblicato il trailer ufficiale in italiano della serie

Le altre immagini di Diego e degli altri personaggi

Come al solito per le grandi produzioni, Amazon ha creato dei profili social per la serie su Facebook, Instagram e Twitter, in cui si possono vedere altre immagini di Maradona: Sogno Benedetto e dei personaggi che hanno accompagnato il grande campione nella sua travagliata vita.

In questo video su Facebook ad esempio scopriamo qualcosa in più sui suoi due storici procuratori, Jorge Cyterszpiler e Guillermo Coppola.

Su Instagram ci sono brevi estratti dalla serie, come una dichiarazione di Diego nel 1982 sul fatto che "quelli piccoli e neri come me i soldi devono guadagnarseli" o come una frase (in italiano) di Cristiana Sinagra, la donna napoletana che da lui ebbe un figlio riconosciuto solo molti anni più tardi.

Su Twitter, invece, ecco una dichiarazione della moglie Claudia, e le parole dei genitori del Diez, Dona Tota e Don Diego

Claudia: "Que importa si me fuiste infiel, una vez, mil veces, me diste tanto amor"



"I don't care if you cheated once or a thousand times. You gave so much love."#MaradonaTV pic.twitter.com/9Omcm4j2GA - Maradona: Sueño Bendito (@MaradonaOnPrime) August 9, 2021

Don Diego:

"Es un marciano, no tiene discusión"



"He is a Martian, there's no discussion"#MaradonaTV pic.twitter.com/sMwdVcLKXC - Maradona: Sueño Bendito (@MaradonaOnPrime) August 13, 2021