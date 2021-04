Sacra bellezza, la nuova serie raccontata dalla cantautrice Maria Antonietta

Sacra bellezza-Storie di santi e reliquie è il titolo della nuova serie Sky Original realizzata da Ballandi che racconta l'affascinante mondo dell'arte sacra e dei suoi capolavori senza tempo. In onda da giovedì 22 aprile su Sky Arte (canali 120 e 400) alle 21.15 e disponibile anche on demand e in streaming su Now. Grazie a extra, per i clienti Sky da più di 3 anni le serie è già disponibile.

Protagonisti della prima stagione in 6 episodi i santi e le loro reliquie. Trattati da questa serie originale come uno scrigno pieno di personaggi e storie straordinarie, curiose, misteriose dove si incontrano, e a volte si scontrano, i diversi punti di vista. Il filo del racconto è tenuto dalla cantautrice Maria Antonietta, al secolo Letizia Cesarini, appassionata, oltre che di musica, di arte e storia che con la sua cifra eclettica accompagnerà il pubblico nel tortuoso corso dei secoli in cui il culto delle reliquie, rappresentazione fisica e tangibile della relazione tra l’umano e il divino, ha riscosso un enorme successo. La convinzione che la semplice vicinanza a un frammento del corpo di un santo o un oggetto legato al Messia garantisse un rapporto diretto con il divino e assicurasse ai fedeli una sorta di benedizione era universalmente diffusa nel mondo cristiano e così da sempre le reliquie sono oggetto di fede e di contrattazione, di propaganda e di potere; sono state vendute, raccolte, perse, rubate, duplicate o distrutte. La storia delle reliquie è una parte importantissima della storia dell'arte: quella straordinaria forza che ha la religione nel creare racconti e immagini gloriose a sostegno del culto. Storie che rivelano la ricchezza di un universo di credenze che torna in vita attraverso gli oggetti e le opere d’arte che lo rappresentano, dietro i quali si nasconde la curiosità per un passato apparentemente distante dal presente, ma che, ancora oggi, ha un’incredibile importanza e influenza.

La clip in anteprima

Cinque esperti di diversa estrazione, ricorrono in ogni episodio: Maddalena Alvi, specializzata in Economia dell’Arte presso le università di Oxford e Cambridge; Massimiliano Ghilardi direttore Associato dell’Istituto Nazionale di Studi Romani e docente alla Pontificia Università Gregoriana, esperto di storia e topografia di Roma, antichità, catacombe e martiri cristiani; Mauro Orletti, autore del saggio Guida alle reliquie miracolose d’Italia, Cesare Poppi, esperto di Antropologia socio-culturale, Phd in Antropologia all'Università di Cambridge, e infine lo scrittore Marcello Simoni.