Marianne: la serie horror Netflix che sta conquistando tutti, compreso Stephen King

Marianne è una serie horror francese uscita su Netflix nel 2019 ma che sta tornando a far parlare di sé perché sta diventando una delle serie più consigliate sul web per tutti gli amanti del genere e non. Il social media, infatti, sta pullulando di post e commenti sulla serie di Samuel Bodin per sottolineare quanto questa sia fatta bene e meriti una nuova stagione. Tra questi c'è anche il commento del maestro dell'horror, Stephen King, che non ha nascosto il suo apprezzamento per la serie consigliandola a tutti gli appassionati di storie dell'orrore. Purtroppo Marianne non è stata rinnovata per una seconda stagione per la scontentezza dei fan che vorrebbero vedere più episodi sulla piattaforma di streaming oltre agli otto della prima stagione ma questo non è un buon motivo per non recuperarla in caso non l'aveste già vista. E, nel caso non la conosceste, ecco di cosa tratta.

La trama

La storia raccontata da Marianne ha come protagonista Emma Larsimon, interrpetata da Victoire du Bois, una giovane scrittrice che ritorna nella città di origine e scopre che tutti i mostri presenti nei suoi libri in realtà esistono davvero. L'autrice, infatti, ha creato un personaggio di nome Lizzie Lark che nei suoi libri si scontra con la strega Marianne da cui prende il nome la serie. L'ispirazione per i libri viene data a Emma da alcuni sogni ricorrenti del suoi periodo adolescenziale ma tutto inizia quando un'amica della scrittrice, Caroline, le racconta come sua madre sia influenzata dai suoi libri al punto da credere di essere l'incarnazione della strega Marianne.

Marianne 2 si farà?

Netflix ha dichiarato che non ci sarà una seconda stagione per la serie tv francesce che ha conquistato perfino Stephen King ma i fan non sono particolarmente daccordo con questa cancellazione. La piattaforma streaming verrà convinta a rinnovare la serie dalle richieste dei fan? Per ora non ci sono notizie certe ma a questo punto non resta che aspettare per scoprirlo.