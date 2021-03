Golden Globes 2021: Mark Ruffalo trionfa con "Un volto, due destini"

All'attore statunitense il riconoscimento per la "Miglior interpretazione maschile in una miniserie". Nessun premio, invece, per "The Undoing" e "Lovecraft Country"

La 78esima edizione dei Golden Globe Awards ha visto trionfare 'The Crown', 'La regina degli scacchi' e 'Schitt's Creek' incoronando lo strapotore di Netflix e Amazon nel campo delle serie tv.

Niente premi per 'The Undoing' e 'Lovecraft Country' due tra le miniserie più apprezzate dagli abbonati Sky negli ultimi mesi. A Hbo resta però la soddisfazione di aver visto premiato Mark Ruffalo per la "Miglior interpretazione maschile in una miniserie televisiva" grazie a 'Un volto, due destini - I know this much is true'. Diretta da Derek Cianfrance, la struggente storia dei gemelli Thomas e Dominick Birdsey (entrambi interpretati da Mark Ruffalo) è valsa finora all'attore statunitense una vera e propria pioggia di riconoscimenti. Dopo la vittoria agli ultimi Emmy Awards, Ruffalo ha fatto il bis nella notte tra domenica 28 febbraio e lunedì 1 marzo. Nonostante uno slittamento di quasi due mesi (in genere la fatidica data della serata delle premiazioni cade entro la prima metà di gennaio), i Golden Globe Awards 2021 si sono svolti in collegamento con Amy Poehler dal prestigioso Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, e Tina Fey dall'elegante Rainbow Room del Rockefeller Center di New York. Nonostante la pandemia, lo spettacolo (e le polemiche) non sono mancate. «Grazie Hollywood Foreign Press Association per questo onore - le prime parole del discorso di ringraziamento - Sono estremamente grato per questo riconoscimento». Ruffalo, nel suo discorso, ha voluto lanciare anche un messaggio di forte impegno sociale in difesa dell'ambiente.

Un volto, due destini - Di cosa parla

I gemelli Thomas e Dominick Birdsey sono sempre stati diversi tra loro. Il primo ha avuto una vita turbolenta, entrando e uscendo da istituti psichiatrici, mentre il secondo ha avuto una vita più serena e appagata. Dopo la perdita della madre, Dominick si ritrova a prendersi cura del fratello Thomas, mentalmente instabile e considerato pericoloso. I due fratelli fanno un percorso a ritroso nella loro infanzia per capire cosa sia successo nel loro passato e come la famiglia abbia condizionato le loro vite. Sei episodi diretti con grande maestria da Derek Cianfrance (già regista di 'Come un tuono' e 'La luce sugli oceani') e tratti dal romanzo "La notte e il giorno" (I Know This Much Is True) di Wally Lamb, pubblicato nel 1998. La miniserie ha debuttato su Hbo il 10 maggio 2020 mentre in Italia è stata trasmessa su Sky Atlantic dal 22 settembre al 6 ottobre 2020.