The Marvelous Mrs Maisel 4: trailer, data di uscita, trama e cast (con due nomi di "Una mamma per amica")

Se anche voi dopo quasi due anni state aspettando con ansia la quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel (titolo in italiano La fantastica signora Maisel), potete iniziare a festeggiare: Amazon ha rilasciato il primo teaser trailer e ha comunicato ufficialmente la data di uscita dei nuovi episodi. Di seguito tutte le informazioni, con una seconda sorpresa nel cast, dopo quella annunciata a giugno che riguardava la presenza di Milo Ventimiglia (Jess in Una mamma per amica e Jack in This is us).

Quando esce The Marvelous Mrs Maisel 4

La quarta stagione uscirà su Prime Video a partire da venerdì 18 febbraio. In totale la nuova stagione è composta da 8 episodi, che saranno resi disponibili due alla volta ogni venerdì per quattro settimane.

Di cosa parla la nuova stagione

È il 1960 e c’è aria di cambiamento. Cercando di affinare il suo show, Midge si trova un ingaggio che le permette di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività. Ma l’impegno che mette nella sua arte - e il tempo che le dedica - crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici.

Il cast di The Marvelous Mrs Maisel 4

The Marvelous Mrs. Maisel, della rinomata creatrice Amy Sherman-Palladino (la stessa creatrice di Una mamma per amica) e dell’executive producer Daniel Palladino (che ha prodotto anche I Griffin), è scritta e diretta da Sherman-Palladino e Palladino, e vede come protagonisti la vincitrice dell’Emmy Rachel Brosnahan, il quattro volte vincitore dell’Emmy Tony Shalhoub, la vincitrice di due Emmy Alex Borstein, la nominata all’Emmy Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, e il vincitore dell’Emmy Luke Kirby.

La tagliente, irriverente ed esilarante nuova stagione vedrà anche diverse partecipazioni speciali. Ci saranno John Waters e Jason Alexander (che ha recitato anxche in Seinfeld e Pretty Woman), ma soprattutto, oltre al già citato Milo Ventimiglia, tra le guest star de La fantastica signora Maisel 4 ci sarà anche Kelly Bishop, vale a dire Emily Gilmore, la madre di Lorelai e la nonna di Rory, ovvero appunto le Gilmore girls di Una mamma per amica.

Il teaser trailer de La fantastica signora Maisel 4

Il 30 novembre gli Amazon Studios hanno pubblicato il primo di 4 teaser trailer della nuova stagione della serie Prime Video.