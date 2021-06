Masantonio - Sezione scomparsi, trama e anticipazioni della nuova serie di Canale 5 con Alessandro Preziosi

Tutte le informazioni sulla fiction in dieci puntate in partenza venerdì 25 giugno sull'ammiraglia Mediaset

Venerdì 25 giugno, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie "Masantonio - Sezione scomparsi" che vede protagonista Alessandro Preziosi. Creata da Valerio Cilio e Gianluca Leoncini, la serie prodotto da Cattleya è diretta da Fabio Molo ed Enrico Rosati e nel cast figurano anche Claudia Pandolfi, Davide Iacopini, Bebo Storti, Camilla Semino Favro, Valentina Badaracco e Antonio Ornano.

Masantonio – Sezione scomparsi, la trama

Masantonio – Sezione scomparsi, nuovo procedural targato Mediaset in dieci puntate, è la storia di Elio Masantonio (Alessandro Preziosi), un investigatore dal passato misterioso e dall’altrettanto misteriosa qualifica, che viene messo dal Prefetto di Genova Attilio De Prà (Bebo Storti) alla guida di una piccola task force per risolvere i casi di persone scomparse. Masantonio, pur essendo un lupo solitario, cinico e scontroso, possiede uno straordinario talento: la capacità di entrare nelle vite degli scomparsi fino a farle aderire alla propria, riuscendo così a ricostruire le loro identità e le loro storie, al fine di avere maggiori possibilità di ritrovarli.

Ad affiancarlo nelle sue indagini, Masantonio avrà Sandro Riva (Davide Iacopini), un giovane e volenteroso poliziotto, che all’inizio faticherà non poco a relazionarsi con lui e i suoi metodi per niente ortodossi, ma che molto presto si rivelerà essere il partner perfetto. Caso dopo caso, vita dopo vita, scomparso dopo scomparso, Masantonio finirà per dover fare i conti con se stesso e ciò lo obbligherà a riannodare i fili di un passato con cui deve ancora chiudere diversi conti. Uno è quello con Valeria (Claudia Pandolfi), vicina di casa e custode di un’antica amicizia, testimone di ciò che Masantonio nasconde agli altri, con la quale c'è ancora qualcosa di irrisolto.

Le riprese di "Masantonio - Sezione scomparsi" si sono svolte tra Roma e Genova che, grazie al supporto di Genova-Liguria Film Commission, è raccontata attraverso location molto suggestive, che spaziano dal centro storico al Levante cittadino, con alcuni passaggi nell’entroterra.

Rapiti, fuggiti o forse uccisi. L'unica cosa certa è che sono scomparsi e lui ha un talento unico nel ritrovarli.

Masantonio – Sezione scomparsi, anticipazioni prima puntata

Nella prima puntata in onda venerdì 25 giugno, Elio Masantonio, incaricato dal Prefetto De Prà, inizia a investigare su alcuni casi irrisolti insieme all’agente Sandro Riva. Il primo caso riguarda la scomparsa di Chiara Onofri, una volontaria che sembrerebbe essere fuggita in Africa; il secondo è incentrato su un negoziante, Michele Vespri, finito in galera per aver ammazzato il suo rapinatore. Una volta però che ha scontato tutta la sua pena, Michele scompare: si è ucciso, qualcuno lo ha eliminato o c’è dell’altro? Nel frattempo, il passato torna a bussare alla porta del nostro protagonista.