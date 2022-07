Max Pezzali e gli 883 diventano una serie tv di Sky: tutte le cose da sapere

Una serie tv - non un documentario, non un film, proprio una serie tv con gli attori, gli episodi e tutto il resto - su Max Pezzali, Mauro Repetto e la storia degli 883: in un'epoca di serie che puntano sull'effetto nostalgia per i vecchi tempi, è perfettamente adeguata l'idea di creare una serie su un duo che ha fatto la storia della musica italiana dei (o meglio, dai) primissimi anni '90 anche grazie a quel pizzico di nostalgia evidente ad esempio in una canzone come Gli anni.

E così, durante la presentazione dei nuovi contenuti della prossima stagione, Sky ha annunciato Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883, una produzione diretta da Sydney Sibilia (regista di titoli come L'incredibile storia dell'isola delle Rose o come la saga di Smetto quando voglio), con Max Pezzali in prima fila (ma non davanti alle telecamere, salvo magari un cameo).

Di cosa parlerà la serie sugli 883

Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883 (ma il titolo non è ancora definitivo) è una nuova dramedy Sky Original attualmente in sviluppo. Ispirata alla vera storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, capaci di dar vita, da giovanissimi, a un progetto – gli 883 – diventato un vero e proprio fenomeno nazionale e generazionale, la serie sarà prodotta da Sky e Groenlandia. Hanno ucciso l’Uomo Ragno - La vera storia degli 883 sarà diretta da Sydney Sibilia, alla sua prima serie tv. Alla sceneggiatura Sydney Sibilia, Chiara Laudani, Francesco Agostini e Giorgio Nerone.

Max Pezzali e Mauro Repetto, meglio conosciuti come gli 883, contro ogni aspettativa hanno cambiato la musica italiana degli anni '90. Gli adolescenti Max e Mauro sono degli sfigati a detta di tutti. Quando però iniziano a scrivere canzoni insieme, queste diventano immediatamente delle hit, sorprendendo tutti, in primis loro stessi, e rendendoli icone che ancora oggi fanno cantare ed emozionare generazioni di fan.

Il video annuncio di Max Pezzali e Sydney Sibilia

E allora guardiamo l'annuncio video con il regista Sibilia e il grande Max Pezzali (solo un dubbio: quella specie di Y sullo sfondo sarà mica una citazione del flusso canalizzatore di Ritorno al futuro, tanto per restare in tema nostalgia?).